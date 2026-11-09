'롤러코스터' 코스피, 미 반등에 한숨 돌리나

<앵커>



뉴욕 증시가 지난 주말 다시 반등하면서 최근 폭락했던 코스피가 오늘(9일)은 어떻게 움직일지 관심이 쏠리고 있습니다. 하루하루의 방향을 예측하기는 어렵지만 변동성이 아주 큰 상태라는 것은 명확해 보입니다.



정윤식 기자입니다.



<기자>



지난주 목요일과 금요일 이틀 동안 한때 장중 5천 선이 무너지며 11% 폭락했던 코스피.



미국 중간선거에서 압승한 민주당이 AI 데이터센터 규제를 강화할 거라는 우려가 커지면서 삼성전자와 SK하이닉스부터 반도체, 전기전자 주식들이 크게 흔들린 영향이 컸습니다.



우리 증시가 끝나고 열린 지난 주말 뉴욕증시가 그래서 관건이었는데, 미국 반도체주는 먼저 반등에 성공했습니다.



반도체 회사 주가를 종합한 필라델피아 반도체 지수가 4% 넘게 상승하면서 우리 증시도 일단 한숨 돌리게 됐다는 평가입니다.



[송재경/디멘젼투자자문 투자부문 대표 : 지금 너무 과하게 빠진 것들이 다음 주에는 일정 부분 회복 가능성을 열어둘 필요가 있지 않느냐….]



다만, 미국 변수에 따라서 당분간 우리 경제와 시장은 요동칠 전망입니다.



데이터센터 논란을 시작으로 관세와 친환경 정책, 중국 견제 강도 등 미국 정책이 움직일 때마다 우리 경제와 기업들이 직·간접적으로 영향을 받기 때문입니다.



미국 민주당이 나서서 이란과 갈등을 가라앉히면 국제 유가와 물가가 낮아지고 금리도 따라서 안정될 수 있다 기대가 퍼지고 있는 것이 대표적인 예입니다.



[패트릭 드한/유가분석업체 '개스버디' 분석가 : 이런 일이 벌어질 가능성이 높다고 보고 이미 국제 유가가 꺾이기 시작했습니다.]



지난주 10조 원 넘게 순매도를 했던 외국인 투자자들도 그래서 당분간 신중하게 움직일 것으로 보입니다.



[김두언/하나증권 수석연구위원 : 미국에 대한 불확실성이 어느 정도 경감돼야 될 것 같습니다. 왜냐하면 집안이 어느 정도 안정이 돼야지 밖으로 투자할 수 있으니까요.]



미국 중간선거 여파가 우리 산업과 경제 전반에 어떤 영향을 줄지 명확해질 때까지 차분한 대응이 필요한 시점입니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 소지혜)