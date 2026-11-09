트럼프 "더 강하게 돌아올 것"…민주 "협력 없다"

<앵커>



중간선거 참패에도 트럼프 미국 대통령이 더 강하게 돌아올 거라면서 강경 기조를 고수할 거라는 뜻을 드러냈습니다. 민주당은 새 대통령 비서실장과 협력할 일은 절대 없다고 못 박고, 곧바로 국방장관 탄핵 카드를 꺼내들며 정면 충돌을 예고했습니다.



오늘(9일) 첫 소식, 워싱턴 이한석 특파원이 보도합니다.



<기자>



도널드 트럼프 미 대통령은 자신의 소셜미디어에 이번 중간선거로 미국은 역사상 가장 거대한 후퇴를 겪었다고 적었습니다.



선거 직후 주식시장이 단 하루만에 3조 달러가 증발했다며 야당 책임론을 꺼내 들었습니다.



그러면서 지지자들을 향해 "두려워하지 말라, 그 어느 때보다 더 크고 강하게 돌아오겠다"고 적었습니다.



초강경파 스티븐 밀러를 백악관 비서실장으로 전격 발탁한 데 이어, 관세와 이민 정책 등 미국 우선주의 노선을 밀어붙이겠다는 정면 돌파 선언으로 해석됩니다.



의회를 탈환한 민주당의 반격 수위도 최고조에 달했습니다.



차기 하원의장이 유력한 하킴 제프리스 민주당 원내대표는 비서실장 인선에 대해 끔찍하고 무책임한 결정이라며 협력하지 않겠다고 말했습니다.



[하킴 제프리스/미 민주당 하원 원내대표 (미 ABC 인터뷰) : 제 생각에 그것은 무책임한 결정이었습니다. 스티븐 밀러, 그리고 그가 대변하는 것들과 함께 일할 기회는 분명히 없을 것입니다.]



이어 의회가 다시 소집되는 현지시간 10일, 민주당은 이란 공습을 주도한 피트 헤그세스 국방장관에 대한 탄핵소추안 표결을 즉각 밀어붙이겠다고 예고했습니다.



야당의 전쟁 책임론 공세가 커지자 트럼프 대통령은 진화에 나섰습니다.



트럼프 대통령은 CNN과의 인터뷰에서 이란과의 '강력한 합의'를 전제로 공격을 재개할 필요가 있을 가능성은 매우 작다고 밝혔습니다.



가능성이 작다는 말을 5차례나 반복하며 추가 군사행동 자제에 무게를 뒀지만, 핵 포기 등 이란의 전향적인 양보를 압박하는 속내도 담긴 것으로 풀이됩니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 정용화)