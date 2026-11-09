1. 트럼프 "더 강하게 돌아올 것"…민주 "협력 없다"



중간선거에 참패한 트럼프 미국 대통령이 더 강하게 돌아올 거라면서 국정 기조를 굽히지 않겠다는 뜻을 분명히 했습니다. 미국 민주당은 새 백악관 비서실장과 협력하지 않겠다면서 정면충돌을 예고했습니다.



2. 일 지진 19명 부상…"2~3일 내 큰 지진 가능성"



일본에서 또 규모 5.7의 강한 지진이 발생해 최소 19명이 다쳤습니다. 앞으로 2~3일 내 다시 큰 지진이 발생할 수 있다는 예보도 나와 불안감이 커지고 있습니다.



3. 폴란드 총기 난사 22명 사상…테러 혐의 수사



폴란드 관광 명소에서 무차별 총격 사건이 발생해서 6명이 숨지고 16명이 다쳤습니다. 총격범의 자택에서도 가족 3명이 숨진 채 발견됐고, 폴란드 검찰은 이번 총격 사건을 테러로 보고 수사에 착수했습니다.



4. 당정 "소방에 2조 원 지원"…미래기금 쓰나



정부와 여당이 소방 관련 필수 투자를 위해 중앙정부가 지방 정부에 2조 원을 지원하기로 뜻을 모았습니다. 세원 확보를 위해 미래대응기금을 활용하는 방안도 검토되고 있습니다.