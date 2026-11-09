마블 영웅이 온다…'어벤져스: 둠스데이' 내한 확정

다음 달 16일 개봉하는 마블의 새 영화 '어벤져스: 둠스데이'의 주연인 크리스 에반스와 크리스 헴스워스가 한국을 찾습니다.



[차라리 지옥에 보내달라고 빌게 해주마]



'캡틴 아메리카' 크리스 에반스와 '토르' 크리스 헴스워스가 개봉을 맞아 다음 달 7일 내한하는데요.



두 사람은 마블 스튜디오 사장 케빈 파이기와 함께 기자간담회와 레드카펫 등의 일정을 소화합니다.



크리스 에반스는 2011년 '퍼스트 어벤져'부터 '어벤져스: 엔드게임'까지 출연하며 마블 세계를 상징하는 영웅으로 팬들의 큰 사랑을 받았는데요.



2015년 '에이지 오브 울트론'으로 내한한 이후 11년 만에 한국을 찾습니다.



크리스 헴스워스는 지난해 드라마 촬영을 위해 한국에 온 적이 있는데요.



공식 일정으로 한국 팬들과 만나는 것은 이번이 처음입니다.



(화면출처 : MarvelKorea)