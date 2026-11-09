뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

마블 영웅이 온다…'어벤져스: 둠스데이' 내한 확정

고희경 기자
작성 2026.11.09 08:07 조회수
PIP 닫기
다음 달 16일 개봉하는 마블의 새 영화 '어벤져스: 둠스데이'의 주연인 크리스 에반스와 크리스 헴스워스가 한국을 찾습니다.

[차라리 지옥에 보내달라고 빌게 해주마]

'캡틴 아메리카' 크리스 에반스와 '토르' 크리스 헴스워스가 개봉을 맞아 다음 달 7일 내한하는데요.

두 사람은 마블 스튜디오 사장 케빈 파이기와 함께 기자간담회와 레드카펫 등의 일정을 소화합니다.

크리스 에반스는 2011년 '퍼스트 어벤져'부터 '어벤져스: 엔드게임'까지 출연하며 마블 세계를 상징하는 영웅으로 팬들의 큰 사랑을 받았는데요.

2015년 '에이지 오브 울트론'으로 내한한 이후 11년 만에 한국을 찾습니다.

크리스 헴스워스는 지난해 드라마 촬영을 위해 한국에 온 적이 있는데요.

공식 일정으로 한국 팬들과 만나는 것은 이번이 처음입니다.

(화면출처 : MarvelKorea)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지