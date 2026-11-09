불꽃축제 메뉴라며 "80만 원입니다"…논란 확산

부산 불꽃축제, 정말 많은 사람들이 찾았죠.



그런데 불꽃이 잘 보이는 한 식당의 메뉴 가격이 논란이 되고 있다고요, 얼마나 비쌌길래요.



온라인 커뮤니티에 부산의 한 식당이 불꽃축제 기간에 운영한 특별 메뉴 가격표와 영상이 공개됐습니다.



공개된 메뉴에는 모듬 삼합과 육새전, 낙지볶음, 소면, 명란마요, 감태말이 와인 한 병 등이 포함돼 있었는데요.



가격은 테이블당 80만 원이었습니다.



해당 식당은 창가에서 광안대교가 한눈에 보이고 주변 건물에 시야가 가리지 않는 자리도 갖추고 있다고 설명했는데요.



누리꾼들의 반응은 엇갈렸습니다.



'뷰 값인 것 같다', '어쩌다 한 번 이런 사치도 나쁘지 않다'는 반응이 있었던가 하면 '바가지가 심하다', '가격이 너무 과하다'는 부정적인 의견도 나왔는데요.



축제 기간 바가지 논란은 숙박업소에서도 이어졌습니다.



부산시 조사 결과 행사장 인근 숙박업소의 축제 당일 요금은 평소 주말보다 평균 2배 올랐고 3배 이상 인상한 곳도 있었습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)