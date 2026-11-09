"씻는 것도 눈치보라고?"…아파트 공지문 논란

다음은 아파트에 붙은 층간 소음 공지문을 두고 온라인이 시끌시끌하다고요.



최근 한 온라인 커뮤니티에 층간 소음과 관련한 한 아파트 공지문이 공개됐습니다.



작성자는 밤 10시부터 새벽 2, 3시까지 세탁기와 샤워기, 세면대에서 나는 물소리 때문에 잠을 설친다며 이웃들에 배려를 부탁했는데요.



특히 한밤중 들려오는 물소리를 '폭포수처럼 엄청난 소음'이라고 표현하기도 했습니다.



공지문을 본 누리꾼들의 반응은 엇갈렸습니다.



'야근하고 늦게 들어오면 씻지도 말라는 것이냐', '화장실 사용까지 눈치를 봐야 하느냐'라는 반응이 있는가 하면 '최대한 조용히 하는 게 공동생활의 기본이다'라는 의견도 나왔는데요.



작성자로 추정되는 누리꾼은 샤워하지 말라는 뜻은 아니라며 새벽까지 이어지는 생활 소음 때문에 잠을 설치고 있다고 설명했습니다.



일각에서는 일상적인 물소리까지 크게 전달되는 아파트의 방음 구조 자체가 문제라는 지적도 나오고 있습니다.



(화면출처 : 스레드)