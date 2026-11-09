[친절한 경제] "옆 동네로" 흐름에…경기도 집값 '오름세' 확산

<앵커>



월요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 오늘(9일)은 경기도 아파트 얘기네요.



<기자>



8주째 서울보다 더 오르고 있는데요.



11월 첫째 주에는 전국 상위 10곳이 모두 경기였습니다.



동탄, 영통, 기흥 반도체 공장 가까운 경기 남부가 많이 올랐다는 얘기 자주 들으시죠.



이제는 서울과 격차도 꽤 벌어졌습니다.



11월 첫째 주 서울은 0.07%, 경기는 0.2% 올라서 세 배 가까이 차이가 났는데요.



용인 기흥구가 0.6%, 군포가 0.57%로 상위권이었습니다.



눈여겨볼 건 오르는 동네가 넓어지고 있다는 겁니다.



동탄이랑 기흥은 지난 7월부터 규제지역으로 묶였죠.



무주택자도 원칙적으로 대출이 집값의 40%까지만 나오고, 2년은 직접 살아야 하는데요.



이런 규제가 없는 비규제지역으로까지 오름세가 번지고 있습니다.



최근 한 달 동안 전국에서 가장 많이 오른 곳도 비규제지역인 군포였는데요.



2.24% 올랐습니다.



군포 산본동의 한 아파트 59㎡가 올해 초만 해도 6억 원 초중반이었는데, 이달 6일에는 8억 3천500만 원에 계약됐습니다.



화성 병점구, 부천 원미구도 상위권이고, 그동안 잠잠하던 오산까지 오름폭이 커졌습니다.



오른 동네에서 전월세 만기가 된 세입자나 집값이 부담스러워진 실수요자들이 옆 동네로 옮겨 가 집을 사기 때문이라는 분석입니다.



수도권 집값을 이끄는 '주도주'가 경기로 옮겨가고 있다는 말까지 나옵니다.



<앵커>



요새 중심지는 주춤하고 외곽이 오르는 분위기인데 강남 3구는 많이 내렸죠.



<기자>



강남, 서초가 13주째 떨어지고 있고요.



또 서울 아파트 매물도 석 달째 33%가 늘었는데 서울 전체는 여전히 상승하고 있습니다.



세제 개편안이 나온 8월 초만 해도 6만 건 정도였던 서울 아파트 매물이 지난 7일에는 8만 건을 넘었는데요.



25개 구에서 전부 늘었습니다.



반대로 거래는 9월 기준, 1년 전보다 40% 넘게 줄었습니다.



그런데도 값이 내린 건 강남 3구뿐, 나머지 22개 구는 11월 첫째 주에도 다 올랐습니다.



그럼 매물이 이렇게 쌓이면 집값이 잡힐까요?



5년 전에도 비슷한 장면이 있었죠.



2021년 종부세와 양도세 강화를 앞두고 봄에 서울 아파트 매물이 두 달 새 18% 늘었는데요.



5월부터 줄기 시작하더니, 8월에는 5월 초보다 19% 가까이 줄었습니다.



그사이 집값은 어땠을까요?



매물이 늘 때는 내리지는 않고 오름폭만 4월 0.43%까지 줄었다가, 매물이 줄자 6월에는 0.98%로 다시 확 커졌습니다.



그래서 이번에도 내년 봄이 고비라는 얘기가 나옵니다.



내년 6월 1일 기준 집주인한테 종부세가 나오다 보니, 1월에서 3월 사이에는 그전에 팔려는 매물이 나올 수 있지만, 4월쯤에는 오히려 매물이 들어가거나 값이 오를 수 있다는 전망입니다.



공급이 언제, 어디에 되는지 자세히 알려줘야 서둘러 집을 사려는 사람들이 청약을 기다릴 수 있다는 지적도 나옵니다.



<앵커>



끝으로 기름값은 요새 계속 비싸죠.



<기자>



그런데 주유소 기름값은 25주째 하락을 하고 있는데요.



한 주당 1원 미만이 채 내리지 않습니다.



그게 9월 셋째 주부터인데요.



그래서 18주째 1천800원대를 유지하고 있습니다.



11월 첫째 주 전국 휘발유 평균값이 리터당 1천855원, 한 주 전보다 0.3원 내렸습니다.



50리터 가득 넣어도 15원밖에 못 아끼는 거죠.



서울은 아직도 1천900원이 넘어서, 가장 싼 대구보다 70원 넘게 비쌉니다.



경유는 이보다 더 일찍, 8월 넷째 주부터 한 주에 1원도 안 내리고 있습니다.



정유사가 주유소에 넘기는 값도 10월 마지막 주 1천780원으로, 한 주 새 3.9원 내리는 데 그쳤는데요.



이 값에는 정부가 정해둔 상한이 있습니다.



국제유가가 출렁여도 국내 기름값 충격은 덜하도록 지난 3월부터 둔 건데요.



지난 6월에는 국제유가가 내렸는데도 높게 묶인 최고가격이 인하를 막는 요인으로 꼽히자, 정부가 150원을 내렸습니다.



그 뒤로는 휘발유 1천784원, 네 번 연속 같은 값입니다.



다만 요즘은 분위기가 조금 바뀌고 있습니다.



미국과 이란의 외교 협상 기대 등으로 두바이유가 한 주 새 15달러 넘게 떨어져서 배럴당 100달러 선까지 내려왔거든요.



주유소는 2~3주 전에 사둔 기름부터 팔다 보니 국제유가는 보통 그만큼 늦게 반영되는데요.



지금 상한도 이번 주까지만 적용됩니다.



이번에는 정말 체감할 만큼 내려갈지, 한번 지켜봐야겠습니다.