안약으로 노안 개선?…국내 출시는 언제

마지막 알찬뉴스입니다.



'노안 안약 승인'.



나이 들면서 노안으로 불편을 겪는 분들 많으실 겁니다.



안약으로 노안을 개선하는 치료가 점차 현실화되고 있다네요.



미국 식품의약국은 지난 2021년 첫 노안 치료 안약을 승인한 데 이어 올해도 새로운 치료제들을 잇따라 승인했습니다.



이 안약들은 동공을 좁혀서 가까운 글씨를 더 뚜렷하게 볼 수 있도록 돕습니다.



지난달 16일 승인된 노안 치료제 '리줌비'의 임상시험에서는 일주일간 사용한 뒤 마지막 투약 12시간 후에도 환자의 약 27%가 근거리 시력표를 세 줄 이상 더 읽을 수 있었습니다.



이 밖에도 눈 속에서 모양이 변하는 인공 렌즈와 시선에 따라 도수가 바뀌는 자동 초점 안경도 개발되고 있고요, 국내에서도 노안 치료 안약이 내년에 출시될 것으로 예상됩니다.



노안으로 고생하는 분들께는 희소식이 되겠네요.