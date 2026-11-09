마지막 알찬뉴스입니다.
'노안 안약 승인'.
나이 들면서 노안으로 불편을 겪는 분들 많으실 겁니다.
안약으로 노안을 개선하는 치료가 점차 현실화되고 있다네요.
미국 식품의약국은 지난 2021년 첫 노안 치료 안약을 승인한 데 이어 올해도 새로운 치료제들을 잇따라 승인했습니다.
이 안약들은 동공을 좁혀서 가까운 글씨를 더 뚜렷하게 볼 수 있도록 돕습니다.
지난달 16일 승인된 노안 치료제 '리줌비'의 임상시험에서는 일주일간 사용한 뒤 마지막 투약 12시간 후에도 환자의 약 27%가 근거리 시력표를 세 줄 이상 더 읽을 수 있었습니다.
이 밖에도 눈 속에서 모양이 변하는 인공 렌즈와 시선에 따라 도수가 바뀌는 자동 초점 안경도 개발되고 있고요, 국내에서도 노안 치료 안약이 내년에 출시될 것으로 예상됩니다.
노안으로 고생하는 분들께는 희소식이 되겠네요.
안약으로 노안 개선?…국내 출시는 언제
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