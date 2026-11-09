이제 들켰다간 "벌금 최대 100만 원"…곳곳 시행

마지막 핫토픽인데요.



'비둘기 밥 줬다가 100만 원'.



서울 도심 주요 공원 등에서 비둘기에게 먹이를 주다 적발되면 최대 100만 원의 과태료를 물 수 있다는 것 알고 계신가요.



다른 지자체에서도 비슷한 움직임이 있습니다.



용인시는 지난 6일부터 다음 달 11일까지 유해 야생동물 먹이 주기로 인한 주민 피해 실태를 조사하는데요.



먹이 주기 실태, 주민 피해, 유해 야생동물 밀집 현황 등을 파악하는 차원입니다.



특정 장소에서 반복적으로 먹이를 줄 경우 유해 야생동물이 몰려서 배설물, 악취 등의 피해가 발생할 수 있어서요.



금지 구역을 지정하고 그걸 위반하면 과태료를 부과하겠다는 겁니다.



용인시는 현장 확인과 관계 부서 협의를 거쳐 먹이 주기 금지구역 대상지를 선정하는데요.



이후 행정예고를 통해 주민 의견을 수렴하고 내년 3월까지 금지 구역의 위치와 범위 등을 확정 고시할 예정입니다.



금지구역 내 위반 행위를 할 경우 1차는 20만 원, 2차 50만 원, 3차 이상은 100만 원의 과태료를 부과받을 수 있으니까요, 이제 비둘기 밥도 마음대로 주면 안 된다는 것 생각하셔야겠습니다.



(기사출처 : 한국경제)