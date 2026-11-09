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12년 만의 우승…"삼성 할인 행사는?" 관심 폭발

조제행 기자
작성 2026.11.09 07:20 수정 2026.11.09 07:21 조회수
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'12년 만의 우승…할인 행사는'.

어제 부로 가을 야구가 끝났습니다.

삼성 라이온즈가 12년 만에 한국 시리즈 정상에 올랐습니다.

그럼 삼성그룹의 계열사들 우승 기념 할인 행사에 나서게 될까요, 기대 섞인 관심이 커지고 있습니다.

어제 삼성 라이온즈 한국시리즈 5차전에서 KT 위즈를 12대 1로 꺾고 우승을 확정했습니다.

2014년 이후 12년 만이자 통산 9번째 우승이죠.

그럼 2014년 우승 때처럼 삼성의 계열사들이 기념 이벤트와 할인 행사를 열게 될지 관심이 모입니다.

당시 삼성전자는 스마트 카메라와 우승 기념 순은 메달 등을 경품으로 내걸고 TV 구매 고객에게는 최대 20만 원 할인과 24개월 무이자 할부 혜택을 제공했습니다.

또 제일모직은 최대 40% 특별 할인 행사를 진행하기도 했습니다.

올해는 삼성전자가 이미 코리아 그랜드 페스티벌 행사를 열고 대규모 할인을 진행하고 있다는 점에서 추가 혜택 여부에 관심이 쏠리고 있습니다.
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