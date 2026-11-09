한국 쇼핑몰이 왜…버젓이 '한복'을 '한푸'로

다음 소식도 살펴보겠습니다.



'한푸 아니라 한복'입니다.



중국 쇼핑몰에서 우리 전통 의상인 한복이 중국 의상 한푸와 혼용돼 판매되는 일들 종종 있었는데 최근 국내 대형 온라인 쇼핑몰에서도 이런 사례가 발견되고 있습니다.



국내 대형 온라인 쇼핑몰의 판매 페이지 함께 보시죠.



한복과 한푸가 마치 같은 옷인 것처럼 잘못 표기되거나 혼용되고 있다는 것 볼 수 있습니다.



서경덕 성신여대 교수는 이들 쇼핑몰이 직접 해당 상품을 판매하는 건 아니고 입점 판매자에게 플랫폼을 제공하는 형식이기는 하지만 꾸준한 모니터링을 해서 이런 일이 발생하지 않도록 주의를 기울였어야 한다고 지적했습니다.



또 몇 년 전부터 중국이 한복이 한푸에서 유래했다는 어처구니없는 억지 주장을 지속적으로 펼쳐왔다며 이런 상황은 중국 측의 또 하나의 빌미를 제공한다고 강조했습니다.



서 교수에 따르면 중국은 몇 년 전부터 한푸가 한복의 유래라며 포털 사이트 백과사전에 한복을 조선족 복식으로 왜곡해 소개하고 있습니다.



(화면출처 : 서경덕 성신여대 교수 SNS)