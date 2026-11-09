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"센스 대박" 쏟아진 칭찬…경찰관의 화재 진압

조제행 기자
작성 2026.11.09 07:08 조회수
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모닝 핫토픽 첫 번째 소식입니다.

'버려진 이불로 화재 진압'.

한 경찰관이 순찰 중에 화재를 발견했는데요.

버려진 이불을 동원해서 진화에 나선 모습이 눈길을 끌고 있습니다.

지난 6일 경찰청 유튜브에 이런 영상이 올라왔습니다.

자세히 보시면 대구의 한 골목길을 경찰관이 순찰을 하고 있습니다.

그러다 검은 연기 그리고 그 건물 주변에 모여 있는 시민들을 발견했습니다.

건조한 날씨에 불길은 빠르게 건물로 번지고 있었던 상황입니다.

경찰관이 곧바로 순찰차에 있는 소화기를 꺼내서 이렇게 진화에 나섰습니다.

다만 당시에 바람이 강하게 불어서 소화기만으로는 불길을 잡기가 좀 어려웠던 상황입니다.

그래서 이 경찰관이 어디론가 또 향했습니다.

인근 폐건물에서 버려진 이불을 이렇게 가지고 와서 불길을 덮었습니다.

급한 마음에 근무화가 타고 있는지도 모른 채 맨손으로 불길을 제압하는 장면이 담겼습니다.

곧이어 현장에 도착한 소방대원들이 남아 있던 작은 불씨까지 정리를 하면서 다행히 화재 진압이 마무리됐습니다.

'이불을 가지고 와서 덮는 센스가 대단하다', '최선을 다하는 게 느껴진다' 등 영상을 본 누리꾼들 칭찬 반응을 남겼는데요.

경찰 소방 공무원분들 참 감사합니다.
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