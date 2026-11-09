[글로벌 마켓시황] 10일 소비자물가지수 공개…선물시장 혼조세 '여전'

먼저 이번 주 뉴욕증시 주요 일정부터 살펴보겠습니다.



이번 주 뉴욕증시는 연준의 12월 통화정책을 가늠할 소비자물가지수 발표와 주요 AI 기술기업들의 실적에 주목할 전망입니다.



10일에는 10월 소비자물가지수와 코어위브 실적이 공개되고, 12일에는 시스코와 어플라이드 머티어리얼즈가 실적을 발표합니다.



==클립인== {10일, 美 10월 CPI 발표..12월 연준 금리 결정 핵심 잣대} 시장의 가장 큰 관심사는 10일 발표되는 10월 소비자물가지수, CPI입니다.



최근 물가 상승 압력이 이어진 가운데 이번 지표가 예상보다 높게 나올 경우, 연준의 추가 금리 인상 가능성에 대한 경계감이 커질 수 있습니다.



{13일, 생산자물가지수(PPI) 발표..물가 흐름 주목} 13일에는 생산자물가지수도 발표돼 미국의 물가 흐름을 추가로 확인할 수 있을 전망입니다.



{중간선거 이후 AI 데이터센터 환경·전력 규제 강화 우려} 정치적으로는 미국 중간선거 이후 AI 데이터센터에 대한 환경-전력 규제 강화 가능성이 주요 변수로 떠올랐습니다.



{앤스로픽 추수감사절 전 IPO 추진..기술주 투심 회복 주시} 한편 AI 기업 앤트로픽의 기업공개 추진 소식도 기술주 투자심리에 영향을 미칠 변수로 주목받고 있습니다.



==((ST))== 다음은, 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



지난주 기술주 급락 이후 저가 매수세 유입 여부가 주목되는 가운데, 이번 주 물가지표와 AI 기업 실적을 앞두고 경계감도 이어지고 있습니다.



미 주가 지수 선물은 다우 선물이 (5만___천 _____백선)에서 움직이고 있고 나스닥 100 선물은 ( 2만___천 _____백선)에서 거래됐고 또 S&P 500 선물은 (7천 ______백선)을 기록했습니다.



==((CG IN))== 러셀 2000 선물이 (2천______백선)에서 움직였습니다.



------ 중소형주는 물가 발표 이후 연준의 금리 전망 변화에 민감하게 반응할 것으로 보입니다.



미국 금리 10년 선물은 5._____ %에서 움직였습니다.



미국 국채시장은 이번 주 소비자물가지수 발표를 앞두고 물가 상승 압력과 연준의 금리 정책에 주목하고 있는데요, 특히 11일 재향군인의 날 채권시장 휴장을 앞두고 국채금리 변동성에도 관심이 쏠리고 있습니다.



원자재 선물 시장에서 원유 선물은 배럴당 ______달러선을 기록했습니다.



원유 시장에서는 중동의 종전 협상 진전 여부와 원유 공급 불확실성이 가격 변동의 핵심 변수로 작용하고 있습니다.



조금 전 마감한 미 주식선물 주요 종목별 등락률을 살펴보면 엔비디아는 지난주 AI 인프라 투자 둔화 우려로 반도체 업종이 급락한 이후 투자심리 회복 여부가 주목되고 있는 가운데 엔비디아 선물은 지금까지 CME 선물시장 살펴봤습니다.