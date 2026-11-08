남자 아이스하키, 카자흐스탄에 1-0 석패…신예 최수훈 선방쇼

▲ 눈부신 선방쇼를 펼친 신예 골리 최수훈

박우상 감독대행이 이끄는 한국 남자 아이스하키 대표팀이 2027 국제아이스하키연맹(IIHF) 아시아 챔피언십을 3위로 마무리했습니다.대표팀은 오늘(8일) 전북 전주 화산빙상장에서 열린 카자흐스탄과의 대회 최종전에서 정규 피리어드와 연장을 0-0으로 마친 뒤 승부치기(페널티 슛아웃)에서 9번째 슈터까지 가는 접전 끝에 0-1로 석패했습니다.카자흐스탄은 2승 1연장승(승점 8)으로 3연속 우승을 차지했고, 한국은 1승 1패 1연장패(승점 4)로 3위에 머물렀습니다.앞서 중국을 4-1로 꺾은 일본이 2승 1패(승점 6)로 2위에 올랐고, 중국은 3전 전패로 최하위로 밀려났습니다.20대 젊은 선수 위주로 나선 한국은 아시아 최강 카자흐스탄과 대등한 경기를 펼쳤습니다.특히 신예 수문장 최수훈(20·도요대)은 정규 시간과 연장전까지 65분을 무실점으로 틀어막으며 차세대 골리로 눈도장을 찍었습니다.지난 7일 일본과 2차전 도중 교체 투입돼 데뷔전을 치른 최수훈은 이날 선발 출전해 28개의 유효 슛을 모두 막아냈습니다.연장전 수적 열세 상황에서는 스틱을 놓치고도 패드로 슈팅을 쳐내는 등 6차례 선방을 올렸습니다.한국은 연장 종료 직전 이총민(블루밍턴 바이슨)으로부터 패스받은 김상엽(HL 안양)의 백핸드 슛이 상대 골리에게 막히고, 종료 13초 전 오인교(HL 안양)의 슛마저 크로스바를 때려 아쉬움을 삼켰습니다.이어진 승부치기에서 이총민이 3골을 터뜨리며 분전했지만 카자흐스탄의 9번째 슈터 디아스 구세이노프가 득점한 뒤 한국의 김시환(레드이글스 홋카이도)이 때린 슛은 골리에게 가로막히며 승패가 갈렸습니다.이번 대회에서 권민재(HL 안양) 등 젊은 피의 가능성을 확인한 대표팀은 내년 5월 1일 루마니아에서 열리는 2027 IIHF 세계선수권 디비전 1 그룹 B 대회를 앞두고 4월 중 다시 소집될 예정입니다.(사진=연합뉴스)