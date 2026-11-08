사우디 '심장부' 금융지구 피격…"후티 공격에 아람코타워 파손"

▲ 리야드 '킹압둘라 금융지구(KAFD)' 내 아람코 타워

사우디아라비아 수도 리야드의 심장부인 킹압둘라 금융지구(KAFD)도 예멘 후티 반군의 발사체 공격을 받았습니다.이 공격으로 국영 석유회사 아람코의 건물이 파손된 것으로 전해졌습니다.킹압둘라 금융지구는 우뚝 솟은 마천루와 고급 소매점, 녹지 공간이 조성되어 있어 사우디가 추진 중인 경제 및 사회 개혁을 가장 뚜렷하게 보여주는 상징적인 장소입니다.이곳에는 사우디 국내 대기업을 비롯해 골드만삭스와 같은 글로벌 우량 기업들이 입주해 있습니다.8일(현지 시간) 로이터와 AFP통신 등은 복수의 목격자와 관련 소식통을 인용해 이날 KAFD 내 고층 건물이 표적이 되었으며, 특히 아람코 타워에 직접적인 피해가 발생했다고 보도했습니다.사우디 에너지부는 성명을 통해 "오늘 리야드의 사우디 아람코 소속 행정 건물이 공격 시도를 받았다"고 밝혔습니다.이어 "이 사건으로 낙하한 파편이 건물에 경미한 피해를 입혔으나, 다행히 부상자나 사망자는 보고되지 않았다"고 덧붙였습니다.한 목격자는 AFP통신에 "KAFD 내 아람코 타워가 표적이 된 것은 확실하다"고 말했고, 다른 두 명의 목격자 역시 해당 건물이 파손된 것을 직접 확인했다고 증언했습니다.로이터통신 역시 현장 목격자와 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해 해당 구역 내 건물에 타격이 있었다고 전했습니다.이번 공격은 이전의 공습 여파로 몇 주간 원격 수업을 진행했던 사우디 교육부가 주말인 7일 늦게 리야드 내 대면 수업 재개를 발표한 지 불과 몇 시간 만에 발생했습니다.예멘 내전에 개입 중인 사우디 주도 아랍 동맹군은 앞서 "후티 반군이 리야드를 겨냥해 발사한 미사일을 상공에서 성공적으로 요격했다"고 발표한 바 있습니다.다만 파손된 아람코 건물이 미사일의 직접 타격을 받은 것인지, 상공에서 요격된 발사체의 파편이 떨어져 피해를 입은 것인지는 아직 구체적으로 확인되지 않고 있습니다.사우디 당국은 사상자 발생 여부나 정확한 시설 피해 규모를 묻는 언론의 논평 요청에 즉각적인 입장을 내놓지 않고 있습니다.(사진=연합뉴스)