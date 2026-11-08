동남아도 데이터센터 '역풍' 확산…물 부족에 항의 시위도

▲ 싱가포르 인근 인도네시아 바탐섬 '농사 디지털 파크'에 들어선 데이터센터 모습

인공지능(AI) 데이터센터 투자가 활발해진 인도네시아와 말레이시아에서 환경과 자원 소비를 둘러싼 주민 반발이 커지면서 정부와 기업들이 대응책 마련에 부심하고 있습니다.오늘(8일) AFP통신에 따르면 최근 싱가포르와 인접한 인도네시아 바탐섬의 데이터센터 밀집 지역인 농사(Nongsa) 디지털파크 밖에서 현지 주민 수십 명이 데이터센터 개발에 반대하는 시위를 벌였습니다.바탐섬 일부 지역에서 가뭄과 상수도 공급 차질이 이어지자 주민들이 데이터센터 건설과 물 부족의 연관성을 의심하며 반발한 것입니다.현지 상인 주니아르디 아딘다 셈비링 구루키나얀(54) 씨는 수돗물이 끊겨 때로는 샤워조차 할 수 없었다면서 물 없이는 밥을 짓거나 채소를 요리할 수도 없다고 밝혔습니다.그는 처음에는 산업시설이 들어온다는 사실에 주민들이 환영했지만, 이제는 물 부족이 데이터센터 건설과 관련 있다고 믿는 주민들이 많다고 전했습니다.다른 주민 술라스트리(38) 씨도 지난 1년간 물 부족이 이어졌고 최근 6개월 사이 상황이 더욱 악화했다고 말했습니다.또 정부가 급수차로 물을 공급하고 있지만, 이렇게 받은 물은 누런 빛을 띠거나 냄새가 난다고 불편을 호소했습니다.다만 현지 수도 운영업체는 장기간의 가뭄으로 농사 저수지 수위가 낮아진 데다 급수시설의 전기적 결함까지 겹치면서 물 공급에 차질이 발생했다고 설명했습니다.바탐 당국은 지난 9월 데이터센터 개발업체들에 현지 수자원에 가해지는 부담을 줄이기 위해 해수 담수화 시설을 구축해 데이터센터에 냉각수를 공급해야 한다고 통보했습니다.동남아의 주요 AI 데이터센터 거점으로 부상한 말레이시아에서도 환경과 전력·물 소비에 대한 우려가 커지고 있습니다.싱가포르 ISEAS-유소프 이샥 연구소의 연구자에 따르면 말레이시아 조호르주의 데이터센터 용량은 약 5년 전 10메가와트에서 현재 2.1기가와트로 200배 넘게 증가했습니다.말레이시아 정부는 2035년 데이터센터의 전력 소비가 전체의 약 31%에 이를 것으로 전망하고 있습니다.수도 쿠알라룸푸르 외곽의 코타 다만사라에서는 주민들이 9천 명 이상의 서명을 모으는 등 데이터센터 건설에 반대했고, 개발업체는 지난 7월 말 인허가 신청을 철회했습니다.현지 주민 자하이디 하룬(72) 씨는 데이터센터가 많은 양의 물을 사용한다며 비가 한 달 동안 내리지 않으면 주민 모두가 영향을 받을 수 있다고 우려했습니다.라마난 라마크리슈난 말레이시아 인적자원부 장관은 개발과 투자 자체에 반대하지 않는다면서도 주민 생활에 영향을 미칠 수 있는 대규모 사업에는 주민들이 의견을 낼 권리가 있어야 한다고 강조했습니다.이에 따라 말레이시아 정부는 최근 전력·물 수급 관련 대책이 부족한 데이터센터 투자 계획 여러 건을 반려하는 등 관련 규제를 강화하고 있습니다.지난 4일 150억 달러, 우리 돈 약 20조 5천억 원 규모의 말레이시아 내 AI 데이터센터 건설 계획을 발표한 구글도 현지에 친환경에너지 발전 용량을 1GW 이상 추가하고 전력 인프라 비용을 부담하기로 했습니다.또, 데이터센터 인근에 1억 6천만 달러, 우리 돈 약 2천180억 원을 들여 공동 수자원 인프라를 구축, 데이터센터와 지역사회가 나눠서 쓸 수 있도록 할 방침입니다.(사진=연합뉴스)