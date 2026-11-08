박진만 삼성 감독 "냉정해서 우승할 수 있었다"

▲ 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기에서 승리하며 우승을 차지한 삼성 박진만 감독이 우승 감독상을 수상한 뒤 기념촬영하고 있다.

선수로 6번, 감독으로는 처음으로 프로야구 한국시리즈 정상에 오른 삼성 라이온즈 박진만 감독의 마운드 운용은 명투수 출신 이강철 kt wiz 감독보다 훨씬 다이내믹하고 효과적이었습니다.에이스 크리스 페덱을 플레이오프에서 나흘 만에 투입하는 승부수로 한국시리즈에 진출한 박 감독은 8일 한국시리즈 우승을 결정한 5차전에서도 6회부터 페덱을 마운드에 올려 4이닝 세이브로 12년 만의 우승을 결정지었습니다.냉정하고 독한 마운드 운용으로 축배를 든 박 감독은 5차전 직전 "단기전에서는 구원 투수 투구 수 제한, 이닝 제한은 없다"고 잘라 말했습니다.우승 후 기자회견에서 9회에 다른 투수를 기용할 생각은 없었느냐는 물음에도 "저는 '그림'을 만들기 위해 그렇게 하진 않는다"며 다시 한번 냉정한 모습을 보였습니다.시즌 후에 충분히 쉬게 해주면 되니 강력한 투수를 승부처에 지체 없이 투입해야 한다는 지론은 두산 베어스를 7년 연속 한국시리즈로 이끈 김태형 전 감독과 비슷합니다.그만큼 이길 때 확실하게 이겨야 한다는 냉철함이 박 감독을 우승 명장으로 만들었습니다.(사진=연합뉴스)