'한국시리즈 MVP' 삼성 구자욱 "왕조 다시 만들 수 있다"

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불편한 다리로도 매 경기 안타를 쏟아내며 사자 군단 타선을 이끈 '캡틴' 구자욱(33·삼성 라이온즈)이 생애 첫 한국시리즈(KS) 우승 반지와 함께 시리즈 최우수선수(MVP) 영예를 안았습니다.구자욱은 오늘(8일) 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 kt wiz와 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈(7전 4승제) 5차전에서 삼성이 12-1로 승리해 시리즈 전적 4승 1패로 우승을 확정한 뒤 진행된 기자단 투표에서 97표 중 72표(득표율 74.2％)를 받아 시리즈 최우수선수(MVP)에 뽑혔습니다.우승 축포가 터진 이날 5차전에서도 승부처 흐름을 삼성 쪽으로 가져온 주인공은 5타수 3안타 1타점 2득점으로 활약한 구자욱이었습니다.이번 한국시리즈 내내 구자욱은 중요한 고비마다 해결사로 나섰습니다.구자욱의 시리즈 5경기 최종 성적은 타율 0.500(20타수 10안타), 1홈런, 6타점, 5득점, 3볼넷입니다.1차전부터 5차전까지 단 한 경기도 거르지 않고 안타를 생산한 것입니다.부상 투혼이 더해져 더욱 빛난 MVP입니다.구자욱은 정규시즌 막판 허벅지 뒤 근육을 다쳐 포스트시즌 출전 자체가 불투명했습니다.그러나 주장의 책임감으로 KIA 타이거즈와 플레이오프부터 지명타자로 타석에 섰고, 한국시리즈에서는 주루에서도 몸을 사리지 않는 투혼으로 선수단 사기를 끌어 올렸습니다.짜릿했던 우승 세리머니를 마치고 기자회견장에 들어온 구자욱은 "긴 시간 우승을 못 시켜드려 팬들께 죄송했다. 긴 시간 시련도 많았지만, 버틸 수 있었던 원동력은 팬 여러분"이라고 감사 인사를 했습니다.2012년 삼성에 입단한 구자욱은 일찌감치 국군체육부대(상무)에서 병역을 소화한 뒤 2015년 1군에 데뷔했습니다.2015년은 삼성 왕조가 종언을 고하고 가시밭길을 걷기 시작한 해입니다.구자욱은 "2012년에는 당연히 우승하는 줄 알았다. 2015년 군대 다녀와서도 당연히 우승할 줄 알았는데 당연한 건 없더라. 이후 삼성이 하위권에 머무르면서 힘들었다. 10년 넘게 시련 겪고 우승하니까 정말 감격스럽다"고 속내를 밝혔습니다.모든 야구선수의 꿈이라고 할 수 있는 MVP를 받은 것에 대해서는 "제 마음속 MVP는 이승민, 박승규, 원태인, 크리스 페덱, 아리엘 후라도, 강민호, 최형우 등등 너무 많다. 우리는 팀 삼성이다. 라이온즈 선수 모두가 MVP"라고 힘줘 말했습니다.이번 가을야구에 구자욱이 지명타자로 고정되면서 베테랑 최형우는 좌익수로 나설 수밖에 없었습니다.최형우는 익숙하지 않은 좌익수로 안정적인 수비와 해결사 능력을 보여줬습니다.구자욱은 "형우 형이 있어서 우승했다. 보고 배운 것이 많았다. '어떤 선수가 되고 싶은가'라고 묻는다면 저는 '최형우'라고 답할 것"이라면서 "수비는 인상적이었다"면서 웃었습니다.정규시즌 막판 그는 주루 도중 허벅지 근육통으로 쓰러졌습니다.병원 최초 진단 결과는 전치 12주였습니다.기적처럼 복귀해 우승을 이끈 구자욱은 "무조건 할 수 있다고 생각했다. 트레이너들이 매일 정성껏 돌봐준 덕분에 플레이했다. 모든 것은 트레이닝 파트 덕분이다. 찬사를 보낸다"고 했습니다.이제 구자욱의 다음 목표는 '왕조 재건'입니다.내년에도 삼성이 우승해야 진짜 왕조를 되살렸다고 할 수 있습니다.구자욱은 "험난한 길이지만, 우리 선수들은 그럴 능력이 있다. 타고난 능력이 아니라, 노력하는 능력을 지닌 선수가 많다. 충분히 왕조를 다시 만들 수 있다"면서 "방심은 안 된다. 이 기분을 하루만 느끼고 내년을 생각해야 하는 게 야구"라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)