[날씨/XR] 서울 평년보다 12일 빠른 첫눈…당분간 추위

북서쪽에서 강한 한기가 계속 유입되면서 이른 추위가 찾아왔습니다.



추위 속에 서울에는 오늘(8일) 첫눈 소식도 들려왔는데요.



평년보다는 12일 빨랐고 작년보다는 26일이나 빠른 관측이었습니다.



강도가 강하지는 않아서 눈이 내려 쌓이지는 않았고요, 낮에 기온이 오르면서 비로 바뀌어 내렸습니다.



오늘 늦은 밤까지 중부를 중심으로 비가 내리겠습니다.



양은 적게는 5mm에서 많게는 20mm가 예상되고요, 강원 산지에는 최고 5cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다.



월요일인 내일은 동해안과 남부, 그리고 제주 지역에 비가 내리겠습니다.



이른 새벽 제주와 전남 지역부터 시작돼 오후가 되면 동해안과 남부지방까지 확대되겠습니다.



양은 적게는 5mm에서 많게는 30mm가 예상됩니다.



이른 추위 속에 겨울 외투 꺼내신 분들 많으실 텐데요.



당분간은 추위가 이어지겠고, 주 중반으로 가면서 평년 기온을 회복하겠습니다.



내일 아침 강원 내륙과 산지에서는 얼음이 어는 곳 있겠습니다.



아침 기온 살펴보면요, 서울이 4도, 대구가 6도에서 출발하겠고, 낮 기온 서울 13도, 부산 15도로 아침과의 일교차 크게 벌어지겠습니다.



내일 내리는 비는 밤이 되면 대부분 그치겠고요, 화요일부터는 다시 하늘 맑게 드러나겠습니다.



(안수진 기상예보사)