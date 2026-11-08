방 한 칸 월세 130만 원에도 '만실'…한국 몰려드는 정체

<앵커>



해외 투자 자본이 우리나라 월세 시장에 몰려들고 있습니다. '전세의 월세화'가 빨라지는 상황에서, 월세가 더 오를 거라고 판단한 걸로 보입니다. 문제는 가뜩이나 들썩이는 월세가 더 가파르게 오를 수도 있단 겁니다.



보도에 엄민재 기자입니다.



<기자>



거실과 대형 주방, 독서실 같은 소위 커뮤니티 공간을 함께 쓰는 이른바 '코리빙' 하우스입니다.



방 한 칸이 보증금 500에 월세 130만 원, 주변 시세보다 최대 2배 비싸지만, 교통이 좋은 번화가에 시설이 깔끔해서 인기입니다.



[장준하/코리빙 하우스 입주민 : 신촌역까지 걸어가는데 한 5분 정도면 걸어가는 것 같고…. 가구 살 거 뭐 이런 거 생각하면은 사실 거의 오히려 조금 더 경제적일 수도 있지 않나….]



3명이 같이 쓰는 월세 70만 원대 3인실까지, 160개 방이 항상 만실입니다.



[김주향/맹그로브 신촌 매니저 : 기숙사보다 조금 더 잘 관리가 되고 이런 인프라가 좋은 곳을 선택하시는 것 같고 공용 공간들 이런 서비스들이 어우러져서 이 정도면 합리적이라고 느끼시는….]



이곳은 당산역 부근에 있는 임대형 기숙사 건설 현장입니다.



이곳처럼 해외 연기금이나 사모펀드 같은 해외 투자 자본이 국내 기업과 손잡고 임대주택을 운영하려는 곳도 점점 늘고 있습니다.



캐나다 연기금은 국내 업체와 5천억 원 규모 합작법인을 세워 서울의 주요 지점 6곳에 임대주택을 짓고 있습니다.



글로벌 사모펀드 KKR과 싱가포르투자청도 대규모 투자에 나서며, 이미 1만 실 넘는 월세 임대주택을 확보한 것으로 추정됩니다.



이 해외 자본들이 주목하는 건 빠르게 커지는 한국 월세 시장입니다.



서울 아파트 평균 월세는 지난 1년 사이에 15% 올랐고, 앞으로도 상승세가 꺾이지 않을 걸로 분석되기 때문입니다.



2030년까지 서울에서 15만 채 집이 재개발 재건축으로 사라지는데 입주 물량은 따라가질 못해서 월셋집을 구하기가 더 어려워질 전망입니다.



[함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : 토지 가격 상승이나 또는 월세와 같은 상품의 임대료 상향 평준화를 가져올 수 있다는 부분에서 주거비 부담을 가져올 수는 있다고….]



수익성을 최우선으로 하는 외국 자본이 본격 들어오면서 월세가 더 가파르게 오를 수 있다는 걱정도 함께 나오고 있습니다.



(영상편집 : 남일, 디자인 : 변다영, VJ : 이지환)