데이터센터 공사장까지 점거했다…유럽 곳곳 반대 시위

<앵커>



AI 데이터센터 규제를 내건 후보들이 대거 당선된 미국에 이어서, 유럽에서도 데이터센터 건설 중단을 요구하는 목소리가 커지고 있습니다. 주말 동안 16개 나라에서 동시다발 시위가 이어졌습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



시위대가 공사장 울타리를 넘어 안으로 밀고 들어가고, 높은 크레인에 올라 현수막까지 펼칩니다.



네덜란드 암스테르담에서 마이크로소프트의 데이터센터 건설에 반대하는 시위가 벌어진 겁니다.



경찰은 200명 넘는 시위대를 무단침입 등의 혐의로 연행했고, 이후 모두 석방했습니다.



[샘 판더베이크/데이터센터 반대 시위 참가자 : 이 데이터센터는 막대한 양의 물과 전기, 땅을 사용할 것입니다. 하지만 암스테르담에는 그만큼 내줄 자원이 없습니다.]



독일 베를린과 프랑스 북부 등 유럽 16개국에서 지난 6일부터 이틀간 데이터센터 반대 공동행동이 전개됐습니다.



이들은 데이터센터의 막대한 전력 소비뿐 아니라 데이터 처리 과정의 열을 식히는 화학물질로 인한 추가 피해를 우려했습니다.



[뤼디빈 들라누아/프랑스 파드칼레주 데이터센터 반대 주민 : 과불화화합물(PFAS)은 이른바 '영원한 오염물질'로도 불리며, 발암 위험을 비롯해 건강에 해를 끼칠 위험이 있다는 점을 알아야 합니다.]



범유럽 공동 시위 주최 측은 환경과 사회적 영향을 충분히 검토할 때까지 대규모 신규 데이터센터 건설을 일시 중단하라고 요구했습니다.



[카로 베버/베를린 데이터센터 반대 시위 참가자 : 환경에 미치는 영향을 고려하지 않은 채 독일 전역에서 데이터센터를 무분별하게 건설하는 일을 멈춰야 합니다. 이는 우리의 미래에 매우 위험한 일입니다.]



AI 경쟁력 확보를 위해 데이터센터 용량을 최소 3배로 늘리려는 유럽연합은 환경 부담 등에 대한 우려가 커지면서 에너지·물 사용 효율 관련 정보 공개를 확대하는 등 제도 보완도 추진하고 있습니다.



AI 산업의 급성장 속에, 데이터센터 건설 문제를 둘러싼 사회적 갈등이 세계 곳곳으로 번지면서 이로 인한 정치적·경제적 파장도 더 커질 것으로 보입니다.



(영상편집 : 정용화)