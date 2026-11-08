갑자기 뚝 떨어진 기온에…'난로 사용' 잇단 인명 피해

<앵커>



갑자기 기온이 뚝 떨어지면서 난방기구 꺼내신 분들 많을 겁니다. 주말 사이 캠핑장에서 난로로 인한 화재와 가스 중독 사고로 인명 피해가 잇따랐습니다.



사건·사고 소식, 조민기 기자가 취재했습니다.



<기자>



텐트 곳곳이 불타 구멍이 났고, 바닥에도 그을린 흔적이 가득합니다.



어젯(7일)밤 9시 50분쯤, 전북 정읍시 부전동의 캠핑장에서 40대 남성이 난로에 등유를 주입하다 불이 났습니다.



당시 정읍 지역 기온은 영상 5도 아래로 떨어진 상태였습니다.



남성은 다리에 2~3도 화상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



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오늘 아침 6시 반쯤, 기온이 0도 전후에 그쳤던 강원 홍천군에서도 캠핑장에 불이 나 약 50분 만에 꺼졌습니다.



다친 사람은 없었지만, 텐트 3동과 인근 차량 1대가 불에 탔습니다.



소방당국은 텐트 안에 있던 양촛불에서 불이 시작된 걸로 보고 있습니다.



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오전 11시 10분쯤, 충남 논산시 강경읍의 다리 밑 주차장에서 차박을 하던 50대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.



남성은 동호회 회원들과 캠핑 중 가스난로를 켠 채 차 안에서 잠든 것으로 알려졌습니다.



경찰은 일산화탄소 중독 가능성에 무게를 두고 정확한 사망 경위를 조사 중입니다.



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검은색 승용차 한 대가 펜스를 들이받은 채 버스정류장 위에 올라가 있고, 그 뒤로 오토바이가 쓰러져 있습니다.



승용차가 버스정류장으로 돌진한 건 오전 11시 반쯤.



[목격자 : 뻥 소리가 저희 주방 안에까지 들렸거든요. 견인차가 끌고 갈 수가 없을 정도로 (승용차가) 박혀 있어서.]



승용차 운전자는 인근 오피스텔 주차장을 나와 1차로로 끼어드는 오토바이를 피하려다 이곳 버스정류장 펜스를 들이받은 걸로 파악됐습니다.



다행히 이 사고로 다친 사람은 없었습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 이상민, 화면제공 : 정읍소방서·강원소방본부·논산소방서)