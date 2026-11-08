강경파 카드 쓰더니…"트럼프의 반격" 뜻밖 인물 꺼냈다

<앵커>



미국 중간선거 패배의 여파가 백악관을 뒤흔들고 있지만, 트럼프 대통령의 행보는 더 거칠어지고 있습니다. 격투기 단체 UFC 회장에게 백악관 대변인직을 맡으란 상식 밖의 제안을 하는가 하면, 민주당에 대해선 법무부에 직접 조사까지 지시하고 나섰습니다.



워싱턴 전병남 특파원입니다.



<기자>



현지 시간 7일, 트럼프 미국 대통령은 공석인 백악관 대변인 자리를, 오랜 측근인 격투기 단체 UFC의 데이나 화이트 회장에게 제안했습니다.



화이트를 "난폭한 파이터이자 전사"라고 평가한 트럼프 대통령은 "UFC 챔피언들을 보좌진으로 데려오라", "광기 어린 좌파로부터 우릴 지켜줄 사람이 필요하다"고 주장했습니다.



화이트는 지난 7월 미 독립기념일에 열린 백악관 격투기 시합을 주관하는 등 트럼프와 긴밀한 사이로 알려졌는데, 트럼프의 제안 이후 자신의 소셜미디어에 백악관 연단에 선 합성 사진을 올리며 '다음 장으로'라는 문구를 남겼습니다.



[데이나 화이트/UFC 회장 : 그(트럼프)를 만날 예정입니다. 월요일에 (트럼프와) 회의가 있으니, 그 후에 더 많은 이야기를 나눌 수 있을 거라고 생각합니다.]



트럼프는 또 "민주당이 법무장관 등 행정부 인사들과 공화당 후원자들을 위협한다", "최고 수준의 공갈 행위로, 책임을 져야 한다"며 법무부에 민주당에 대한 즉각적인 조사를 지시했다고 밝혔습니다.



앞서 트럼프 대통령이 강경 이민 정책을 주도한 최측근 스티븐 밀러를 백악관 비서실장에 발탁하자, 민주당은 밀러에 대한 고강도 조사를 예고했고, 차기 의회 차원에서 트럼프 일가와 측근들의 부패 혐의 등에 대해서도 대대적인 조사를 추진 중입니다.



[척 슈머/민주당 상원 원내대표 (지난 4일) : 부패가 만연해 있습니다. 따라서 반드시 조사가 이뤄져야 합니다. 우리는 핵심 목표를 잊지 않을 것입니다.]



중간선거 참패에도 불구하고 트럼프가 강경파 인사들을 전면에 배치해 기존의 정책 기조를 고수할 뜻을 분명히 하고, 의회 권력을 거머쥔 민주당에 대한 맞불 조사로 정면 대결을 택하면서, 미 행정부와 의회의 극한 충돌과 불확실성은 더 증폭될 가능성이 커지고 있습니다.



(영상편집 : 조무환, 디자인 : 임찬혁)