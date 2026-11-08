이강철 kt 감독 "KS 2차전서 이기지 못한 게 패인"

▲ kt 이강철 감독

5년 만의 프로야구 통합 우승에 도전했다가 허탈하게 무릎 꿇은 kt wiz의 이강철 감독은 2차전을 두고두고 아쉬워했습니다.이 감독은 오늘(8일) 대구 삼성 라이온즈파크에서 끝난 한국시리즈 5차전에서 1-12로 삼성 라이온즈에 대패해 1승 4패로 우승컵을 삼성에 내준 뒤 기자회견에서 용두사미로 끝난 2026시즌을 돌아봤습니다.kt는 정규리그 막판 10연승과 함께 창단 이래 시즌 최다인 90승을 거두고 정규리그 1위로 한국시리즈 직행을 이끈 이 감독에게 역대 사령탑 최고 대우인 3년 34억 원 재계약이라는 큰 선물을 한국시리즈 직전에 안겼습니다.그러나 한국시리즈에서의 결과는 허무하다 못해 참담했습니다.이 감독은 "팀 최다인 90승을 거뒀는데 마지막에 우리 모습을 못 보여 서운하지만 올 한 해 프런트, 선수단, 코치진 고생 많았고 너무 잘했다"며 "삼성 라이온즈 우승 축하드린다"고 운을 뗐습니다.이 감독은 한국시리즈에서 "제가 움직이는 게 좀 늦었다"며 패배의 책임이 자신에게 있다고 밝혔습니다.그는 "투수야 어쩔 수 없는 상황이었지만, 대타 카드를 쓰는 면에서는 제가 좀 늦어서 아쉽다"며 "최원준의 부상 등 이런 것들이 시리즈의 향방을 가르는 분수령이 되지 않았나 싶다"고 했습니다.이 감독은 1차전에서 8대 0으로 앞서다가 8대 7로 간신히 승리한 뒤 2차전도 힘겹게 풀어갔다고 복기하며 "어떻게 보면 우리에게도 찬스가 와서 이길 수 있는 경기를 마지막에 끝내지 못한 게 이번 시리즈의 패인"이라고 짚었습니다.연장 12회 접전에서 실책으로 웃다가 결국엔 2대 3, 1점 차로 운 2차전이 전체 시리즈를 좌우했다는 뜻입니다.(사진=연합뉴스)