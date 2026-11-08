뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이강철 kt 감독 "KS 2차전서 이기지 못한 게 패인"

전영민 기자
작성 2026.11.08 17:37 조회수
이강철 kt 감독 "KS 2차전서 이기지 못한 게 패인"
▲ kt 이강철 감독

5년 만의 프로야구 통합 우승에 도전했다가 허탈하게 무릎 꿇은 kt wiz의 이강철 감독은 2차전을 두고두고 아쉬워했습니다.

이 감독은 오늘(8일) 대구 삼성 라이온즈파크에서 끝난 한국시리즈 5차전에서 1-12로 삼성 라이온즈에 대패해 1승 4패로 우승컵을 삼성에 내준 뒤 기자회견에서 용두사미로 끝난 2026시즌을 돌아봤습니다.

kt는 정규리그 막판 10연승과 함께 창단 이래 시즌 최다인 90승을 거두고 정규리그 1위로 한국시리즈 직행을 이끈 이 감독에게 역대 사령탑 최고 대우인 3년 34억 원 재계약이라는 큰 선물을 한국시리즈 직전에 안겼습니다.

그러나 한국시리즈에서의 결과는 허무하다 못해 참담했습니다.

이 감독은 "팀 최다인 90승을 거뒀는데 마지막에 우리 모습을 못 보여 서운하지만 올 한 해 프런트, 선수단, 코치진 고생 많았고 너무 잘했다"며 "삼성 라이온즈 우승 축하드린다"고 운을 뗐습니다.

이 감독은 한국시리즈에서 "제가 움직이는 게 좀 늦었다"며 패배의 책임이 자신에게 있다고 밝혔습니다.

그는 "투수야 어쩔 수 없는 상황이었지만, 대타 카드를 쓰는 면에서는 제가 좀 늦어서 아쉽다"며 "최원준의 부상 등 이런 것들이 시리즈의 향방을 가르는 분수령이 되지 않았나 싶다"고 했습니다.

이 감독은 1차전에서 8대 0으로 앞서다가 8대 7로 간신히 승리한 뒤 2차전도 힘겹게 풀어갔다고 복기하며 "어떻게 보면 우리에게도 찬스가 와서 이길 수 있는 경기를 마지막에 끝내지 못한 게 이번 시리즈의 패인"이라고 짚었습니다.

연장 12회 접전에서 실책으로 웃다가 결국엔 2대 3, 1점 차로 운 2차전이 전체 시리즈를 좌우했다는 뜻입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지