유현조, KLPGA 최종전 우승…김민솔은 대상·상금왕 석권

▲ KLPGA 투어 최종전 우승자 유현조

지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 대상을 받았던 유현조가 2026시즌 최종전을 우승으로 장식했습니다.유현조는 오늘(8일) 경기도 파주시 서원힐스 웨스트·사우스 코스(파72·6천649야드)에서 열린 KLPGA 투어 최종전 대보 하우스디 챔피언십(총상금 12억 원) 마지막 날 3라운드에서 버디 5개, 보기 1개를 합해 4언더파 68타를 쳤습니다.최종 합계 14언더파 202타를 적어낸 유현조는 2위 이예원(13언더파 203타)의 추격을 1타 차로 뿌리치고 시즌 3승, 개인 통산 5승을 거뒀습니다.유현조는 17번 홀(파4)에서 같은 조 이예원의 추격을 허용해 공동 1위가 됐으나 마지막 18번 홀(파4)에서 극적인 버디 퍼트에 성공하며 우승 트로피를 들었습니다.2라운드까지 서어진과 공동 1위에 올랐던 유현조는 라운드 초반 다소 흔들렸습니다.4번 홀(파3)에서 첫 버디를 낚았지만 6번 홀(파4)에서 스리 퍼트를 하면서 보기를 기록했습니다.그러나 8번 홀(파5)에서 11ｍ 버디 퍼트에 성공하며 분위기를 되찾았습니다.전반을 1언더파로 마친 유현조는 2위권 선수들의 추격을 허용했습니다.유현조는 13번 홀(파4)과 15번 홀(파5)에서 징검다리 버디를 낚으며 달아났으나 이예원이 16번 홀(파3)과 17번 홀에서 연속 버디를 낚아 유현조와 동타를 이뤘습니다.결국 승부는 마지막 18번 홀에서 갈렸습니다.유현조는 두 번째 샷을 침착하게 홀 1.2ｍ에 붙였고, 이예원의 두 번째 샷은 홀 8.1ｍ 뒤에 멈춰 섰습니다.이예원은 파세이브, 유현조는 버디 퍼트에 성공하면서 최종 순위가 갈렸습니다.유현조는 지난 5월 DB위민스 챔피언십에서 시즌 첫 승을 수확했고, 지난 달 변형 스테이블포드 방식으로 열린 HJ중공업·동부건설 챔피언십에서 시즌 두 번째 우승을 거뒀습니다.그리고 올 시즌 마지막 대회까지 우승을 거머쥐었습니다.2023년 11월에 입회한 유현조는 2024년 9월 메이저대회 KB금융 스타챔피언십에서 첫 우승을 거두면서 신인상을 받았고, 지난해엔 KB금융 스타챔피언십 2연패 달성과 함께 준우승 3회, 3위 3회 등을 올리며 대상 타이틀과 평균 타수 타이틀을 거머쥐었습니다.우승 상금 3억원을 받은 유현조는 상금 순위 3위(11억 8천598만 4천47원)로 시즌을 마무리했습니다.대상 포인트 경쟁에선 3위를 기록했습니다.이예원은 한 타 차로 아쉽게 시즌 3번째, 통산 12번째 우승을 이루지 못했습니다.성유진은 12언더파 204타로 3위, 임희정은 11언더파 205타로 4위, 한진선은 10언더파 206타로 5위에 올랐습니다.이번 대회를 끝으로 올 시즌 개인 타이틀의 주인공은 모두 가려졌습니다.김민솔은 이날 5언더파 67타로 선전하면서 최종 합계 8언더파 208타로 김민주, 김민별, 아마추어 문아린, 이지현, 장은수와 함께 공동 6위에 올랐습니다.그는 대상 포인트 42점을 받으면서 누적 포인트 567점을 기록, 라이벌 서교림(563점)을 제치고 영예의 대상을 차지했습니다.김민솔은 아울러 2천662만 원의 상금을 받아 누적 상금 16억 2천843만 9천428원으로 서교림(14억 2천89만 6천 원)을 제치고 상금왕에도 올랐습니다.일찌감치 신인왕 타이틀을 확정한 김민솔은 3개 개인 타이틀을 휩쓸었습니다.대상과 상금왕, 신인왕 타이틀을 함께 석권한 건 2006년 신지애 이후 처음입니다.그는 투어 최초 단일 시즌 상금 16억 원을 돌파하는 등 2026시즌을 자신의 해로 만들었습니다.반면 서교림은 이날 버디 2개, 보기 5개, 더블 보기 1개를 합해 5오버파 77타로 부진하면서 최종 합계 4오버파 220타로 공동 52위에 그쳤습니다.이로써 2006년생 동갑내기 친구인 김민솔과 서교림의 일명 '솔림대전'의 승자는 김민솔이 됐습니다.김민솔은 올 시즌 3승, 준우승 4회, 3위 2회를 차지했고, 서교림은 올 시즌 4승, 준우승 1회, 3위 2회에 올랐습니다.비록 대상과 상금왕 타이틀을 획득하진 못했지만, 서교림의 활약도 대단했습니다.지난 시즌 신인왕에 올랐던 그는 올 시즌 생애 첫 승과 함께 다승왕에 오르며 단숨에 KLPGA 투어를 대표하는 간판스타로 자리매김했습니다.(사진=KLPGA 투어 제공, 연합뉴스)