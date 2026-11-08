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안방서 '부활 스매시' 서승재·김원호, 코리아오픈 2연패

전영민 기자
작성 2026.11.08 17:21 조회수
안방서 '부활 스매시' 서승재·김원호, 코리아오픈 2연패
▲ 서승재-김원호

배드민턴 남자 복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호 조가 안방에서 부활의 스매시를 꽂아 넣으며 긴 우승 갈증을 씻어냈습니다.

서승재-김원호는 오늘(8일) 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 남자 복식 결승전에서 14위 호키 다쿠로-고바야시 유고(일본) 조를 2대 1로 꺾었습니다.

아울러 기나긴 우승 갈증에 마침표를 찍은 값진 금메달입니다.

지난 시즌 조를 결성하자마자 11개의 우승 트로피를 합작하며 안세영과 나란히 단일 시즌 역대 최다 우승 타이 기록을 썼던 서승재-김원호는 올 시즌 상대의 집중 견제 속에 부진의 터널을 지나왔습니다.

지난 시즌의 압도적인 활약 덕분에 세계 랭킹 1위 자리는 굳건히 지키고 있으나, 지난 4월 아시아선수권대회 우승 이후 아시안게임을 포함해 최근 출전한 9차례 국제 대회에서 정상에 오르지 못했습니다.

하지만 이번 코리아오픈에서 7개월 만의 우승을 맛보며 대회 2연패를 달성했습니다.

우승이 확정된 순간 김원호는 코트에 주저앉아 감격을 누렸고, 두 선수는 관중석을 향해 셔틀콕을 날려 보내며 환희를 만끽했습니다.

이로써 한국 대표팀은 안방에서 열린 이번 코리아오픈에서 금메달 2개와 은메달 1개, 동메달 1개를 수확하며 대회를 마쳤습니다.

앞서 여자 단식 '세계 최강' 안세영이 세계 2위 야마구치 아카네(일본)를 누르고 금메달을 차지했고, 남자 복식 조가 금메달을 추가했습니다.

여자 복식 세계 31위 김유정-이유림 조는 결승에서 일본의 세계 17위 히로카미 루이-호바라 사야카 조에 덜미를 잡혀 은메달을 목에 걸었고, 남자 복식 강민혁-이종민 조도 준결승에 진출해 동메달을 획득했습니다.

(사진=연합뉴스)
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