'문유현 더블더블' 정관장, 현대모비스 잡고 3연승

▲ 정관장 문유현(가운데)의 드리블

프로농구 안양 정관장이 3연승을 따내며 선두 서울 삼성을 추격했습니다.정관장은 오늘(8일) 울산 동천체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 원정 경기에서 울산 현대모비스를 91대 85로 따돌렸습니다.간판 가드 변준형이 발목 통증으로 결장한 가운데서도 3연승을 수확한 2위 정관장은 9승 4패를 기록, 선두 서울 삼성(10승 2패)을 1.5경기 차로 뒤쫓았습니다.현대모비스는 3연패에 빠지며 3승 9패로 최하위에 머물렀습니다.정관장의 라숀 토마스가 17점 9리바운드, 박지훈이 17점 5리바운드를 올렸고, 문유현이 16점 10어시스트 5리바운드로 데뷔 첫 더블더블을 작성해 승리에 앞장섰습니다.데이본 리드는 13점을 넣었습니다.현대모비스에 대체 선수로 합류해 두 번째 경기에 나선 스펠맨은 2022-2023시즌 우승을 함께한 친정팀 정관장과의 맞대결에서 33점 9리바운드를 폭발했으나 패배로 빛을 잃었습니다.서울 잠실학생체육관에서는 서울 SK가 원주 DB를 81대 65로 완파, 2연패를 끊어내고 3위(6승 3패)에 자리했습니다.3연승이 불발된 DB는 4위(7승 6패)를 유지했습니다.자밀 워니가 19점 13리바운드 9어시스트를 기록했고, 김낙현이 3점 슛 4개를 포함해 17점, 안영준이 15점 5리바운드를 보태 SK의 승리를 합작했습니다.DB에선 앨런 윌리엄스가 19점 12리바운드로 분전했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)