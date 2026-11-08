'야고 17호 골' 울산, K리그1 챔피언 서울 제압…2위 수성

▲ 골 세리머니 하는 울산 야고

프로축구 K리그1 울산 HD가 챔피언 FC서울을 꺾고 2위 자리를 굳게 지켰습니다.울산은 오늘(8일) 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 원정경기에서 이동경의 선제골과 야고의 결승골을 엮어 서울을 2대 1로 눌렀습니다.최근 리그 4경기 연속 무패(3승 1무)를 이어간 울산은 승점 57로 2위를 사수했습니다.서울과의 맞대결에서는 3연승을 거두고 올 시즌 상대 전적에서 3승 1패의 우위로 마무리했습니다.일찌감치 10년 만의 K리그1 우승을 확정한 서울은 최근 4경기 연속 무승(2무 2패)으로 승점 67에 머물렀습니다.득점 선두 야고는 득점왕 경쟁을 벌이는 클리말라(서울)가 잔 부상으로 명단에서 제외된 이날 17호 골을 터트리고 클리말라에 한 골을 앞서 나갔습니다.울산은 전반 35분 후방에서 길게 넘어온 공을 따낸 뒤 이어진 공격에서 조현택이 페널티지역 왼쪽에서 내주자 이동경이 건네받아 골 지역 왼쪽으로 몰고 가 왼발슛으로 서울 골문에 꽂아 리드를 잡았습니다.한국 선수로는 처음으로 지난해에 이어 2년 연속 '10(골)-10(도움)' 클럽에 가입한 이동경의 올 시즌 13호 골(13도움)입니다.역시 두 시즌 연속 최우수선수(MVP)에도 도전하는 이동경은 도움 및 공격포인트 1위를 질주했습니다.대전월드컵경기장에서는 3위 대전하나시티즌이 디오고와 이명재의 연속 골로 4위 인천 유나이티드를 2대 0으로 제압했습니다.최근 리그 9경기 무패(6승 3무)의 기세를 이어간 대전은 승점 53으로 울산과 4점 차 3위를 유지했습니다.반면 3승 3무 후 최근 리그 7경기 만에 패배를 맛본 인천은 승점 49에 머물렀습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)