21세 정재현, KPGA 2026시즌 최종전서 정규투어 첫 우승

▲ 투어챔피언십 우승자 정재현

정재현이 한국프로골프(KPGA) 투어 2026시즌 최종전 KPGA 투어챔피언십(총상금 11억 원)에서 정규투어 첫 우승을 차지했습니다.정재현은 오늘(8일) 제주도 서귀포시 테디밸리 골프앤리조트 밸리·테디 코스(파72)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 버디 8개를 뽑아내는 맹타를 휘둘렀습니다.선두에 1타 뒤진 공동 2위에서 출발한 정재현은 합계 13언더파 275타로 만 40세 생일을 앞둔 2위 황재민(합계 10언더파 278타)을 3타 차로 따돌렸습니다.정재현의 마지막 라운드 스코어 8언더파 64타는 코스 레코드 타이 기록입니다.브랜던 케왈라마니(미국)와 김홍택도 코스 레코드 기록에 같이 이름을 올렸습니다.정재현은 상금 2억 2천480만 원을 받았고, 제네시스 대상 포인트를 8위까지 끌어올려 보너스 상금 1천800만 원도 챙겼습니다.2024년 정규투어에 데뷔한 21세 정재현은 2부 투어에서 두차례 우승한 적이 있지만 정규투어 우승은 처음입니다.지난주 렉서스 마스터즈에서 연장전 끝에 준우승에 그쳤던 아쉬움도 깨끗하게 털어냈습니다.5타씩을 줄인 김민규와 정한밀이 합계 9언더파 279타로 공동 3위에 올랐습니다.한편 공동 24위(1오버파 289타)로 마친 신상훈은 생애 첫 제네시스 대상 수상자가 됐습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)