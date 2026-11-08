한 총리 "소방관 헌신 당부하기 앞서 헌신 뒷받침할 지원 살필 것"

▲ 한성숙 국무총리가 8일 서울 종로구 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘(8일) 소방공무원들을 향해 "국민을 위해 헌신해 달라는 당부에 앞서 그 헌신을 뒷받침하는 역할을 정부가 다 하고 있는지, 어떤 지원이 필요한지 책임감 있게 돌아보겠다"고 약속했습니다.한 총리는 서울 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 "내일은 64주년 소방의 날이다. 최근 화재 현장에서 진화에 힘쓰다 순직한 고(故) 김진석 소방위의 명복을 빈다"며 이같이 언급했습니다.한 총리는 "정부가 챙겨야 할 일이 많지만, 그중에 최우선은 국민의 생명과 안전이다. 이보다 앞서는 일은 없다"고 강조했습니다.특히 소방 분야와 관련해 "지방 재정의 어려움을 고려해 필수 사업과 인건비 등에 대한 재정 지원 확대를 논의하겠다"며 "즉시 바꿀 수 있는 것은 신속하게 조치하고 협의가 필요한 과제의 경우에도 현장의 절박감을 헤아리며 해법을 마련하겠다"고 밝혔습니다.겨울철 자연재난 대응과 관련해서는 "대설과 한파는 국민의 일상을 위협하는 문제"라며 "취약 계층이 하루를 견디는 데에는 겨울만큼 어려운 시절이 없다. 재난 대비의 기준을 국민 한 분 한 분의 생활에 두고 꼼꼼히 점검하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)