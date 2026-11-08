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이경서, 정의수 꺾고 한국테니스선수권 여자단식 첫 우승

전영민 기자
작성 2026.11.08 16:58 조회수
이경서, 정의수 꺾고 한국테니스선수권 여자단식 첫 우승
▲ 이경서

이경서(21·충남도청)가 하나증권 제81회 한국테니스선수권대회 여자 단식에서 처음 우승했습니다.

이경서는 오늘(8일) 경북 김천스포츠타운 테니스장에서 열린 대회 여자 단식 결승에서 정의수(18·중앙여고)를 2대 0으로 꺾었습니다.

이경서는 경기 뒤 "열심히 하다 보니 좋은 결과를 얻을 수 있었다"며 "멀리서 응원 오신 부모님과 가족, 고성진 충남도청 감독, 어렸을 적부터 10년 동안 함께했던 정수한 코치님께도 감사드린다"고 말했습니다.

이어 "3년 안에 세계 랭킹 100위 안에 드는 게 목표다. 국가대표가 돼 아시안게임에서 금메달을 따고 싶다"고 밝혔습니다.

남자 단식 결승에선 정윤성(28·안성시청)이 신산희(29·경산시청)를 2대 0으로 물리치고 우승했습니다.

2021년과 2022년 이 대회 남자 단식을 제패한 정윤성은 4년 만에 정상을 되찾으며 통산 세 번째 우승을 달성했습니다.

전날 최서인(성남시청)과 혼합 복식 우승을 합작한 정윤성은 대회 2관왕에도 올랐습니다.

정윤성은 "이번 대회 남자 단식과 남자 복식, 혼합 복식까지 총 15경기를 치르느라 많이 힘들었다"며 "백핸드가 안정적으로 잘 돼 경기를 여유롭게 할 수 있었다"고 돌아봤습니다.

(사진=대한테니스협회 제공, 연합뉴스)
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