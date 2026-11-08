세계 최강 안세영도 "울컥했다"…우승 뒤 깜짝 세리머니

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세계 최강 배드민턴 선수 안세영이 홈팬들의 뜨거운 응원 속에 또 하나의 대기록을 세웠습니다.24살 안세영은 오늘(8일) 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자 단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2-1(21-12 15-21 21-16)로 꺾고 올 시즌 11번째 우승을 차지했습니다.경기 직후 자신을 연호하는 팬들의 함성에 안세영은 "마음이 좀, 뭐랄까 울컥했다"며 감격스러워했습니다.이어 공동취재구역에서 안세영은 "이렇게 배드민턴을 좋아해 주시는 팬분들이 많다는 것을 느껴서 굉장히 뿌듯하고 좋았다"며 "안방에서의 우승은 늘 감회가 새롭다"고 전했습니다.안세영은 오늘 어느 때보다 마음껏 우승의 기쁨을 누렸습니다.3천500석을 가득 채운 관중을 향해 귀에 손을 대며 더 큰 환호성을 유도했고, 긴 포효를 두 번이나 내지르며 기쁨을 드러냈습니다.이어 양손으로 왕관 모양을 만들어 머리 위에 얹는 '퀸의 대관식' 세리머니도 선보였습니다.빡빡한 일정으로 무리가 쌓여 출전 여부를 고민하기도 했지만, 휴식 대신 안방 코트를 선택한 보람을 온전히 돌려받은 셈입니다.안세영은 "팬분들의 함성을 듣는데 굉장히 뿌듯하기도 하고 소름이 돋기도 했다"고 말했습니다.또 "경기하다 실수하면 저도 모르게 주눅 들 때가 있는데, 실수하더라도 자신 있게 할 수 있게 응원해 주신 팬분들에게 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶다"고 고마움을 전했습니다.이번 우승으로 안세영은 단일 시즌 11승이라는 역대 최다 타이 기록을 달성했습니다.앞서 단일 시즌 11승을 기록한 선수는 2019년 일본의 모모타 겐토와 지난해 안세영 본인뿐입니다.특히 두 시즌 연속 11승을 달성한 것은 남녀 단식을 통틀어 세계 배드민턴 역사상 안세영이 처음입니다.안세영은 "꾸준히 성과를 다시 낼 수 있어 저 자신도 자랑스럽다"며 지난 1년간의 성장을 돌아봤습니다.이어 "작년에 비해 정신적으로 더 성장한 것 같고, 체력적으로 지칠 때 분위기를 어떻게 환기해야 하는지도 많이 알게 된 것 같다"고 설명했습니다.이번 승리로 안세영은 야마구치를 상대로 맞대결 11연승을 달리며 세계 최강자의 입지를 더욱 굳혔습니다.하지만 우승까지의 과정이 순탄하지만은 않았습니다.절치부심하고 나선 야마구치의 절묘한 헤어핀 공격에 고전하며 2게임을 내줬고, 1시간 2분에 걸친 긴 혈투를 벌여야 했습니다.안세영은 "야마구치는 매 경기 새로운 플레이를 갖고 나오는 선수라 적응하는 데 어려움이 있다"고 말했습니다.그러면서도 "그래도 하다 보면 습관적으로 나오는 플레이가 있다. 차분히 기다리며 자신 있게 득점하는 방향으로 가고 있다"고 설명했습니다.또 "점수를 계속 내주다 보면 조급해질 때가 있는데, 실수하더라도 '괜찮다'는 생각으로 자신 있게 실수하고, 상대가 잘한 부분은 인정하는 식으로 경기를 풀어가는 게 도움이 된다"고 덧붙였습니다.11월에 접어들자마자 역대 최다 타이 기록인 11승을 달성한 안세영은 이제 연말 BWF 월드투어 파이널에서 사상 첫 시즌 12승 신기록을 노립니다.하지만 대기록 경신이 일상이 된 안세영에게는 이 또한 지나가는 과정일 뿐입니다.안세영은 "기록을 크게 생각하지는 않고 있다"며 "다음 대회에서도 저다운 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌습니다.(사진=연합뉴스)