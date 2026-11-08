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현대경제연구원 "K-콘텐츠 저작권 수출 10% 늘면 관련 상품 수출 3.7% 늘어"

심우섭 기자
작성 2026.11.08 16:02 조회수
현대경제연구원 "K-콘텐츠 저작권 수출 10% 늘면 관련 상품 수출 3.7% 늘어"
▲ 현지 시간 지난 8월 1일 미국 뉴저지주 메트라이프 스타디움에서 열린 BTS 아리랑 월드투어 콘서트 현장 모습

K-콘텐츠의 지식재산권 수출이 10% 증가하면 음반과 서적, 게임용품 등 관련 상품 수출이 약 3.7% 늘어나는 것으로 분석됐습니다.

반면에 국내 제작사가 IP를 보유하지 않는 위탁 제작은 후속 상품 수출로 이어지기 어렵기 때문에 K-콘텐츠 산업의 지속 가능한 성장을 위해 원천 IP 확보를 지원해야 한다는 지적도 나왔습니다.

현대경제연구원은 'K-콘텐츠의 미래, IP가 이끈다' 보고서를 통해 2010∼2025년까지 8개 권역(북미·중화권·일본 등)의 콘텐츠 서비스 수출 유형별로 콘텐츠 상품 수출에 미치는 시차 파급 효과를 추정한 결과 저작권 수출이 10% 증가하면 콘텐츠 상품 수출은 1∼2년에 걸쳐 약 3.7% 증가하는 것으로 나타났다고 밝혔습니다.

반면 제작 서비스 수출이 10% 증가하면 상품 수출은 약 3.7% 감소하는 것으로 추정됐습는데 이는 제작사가 IP를 보유하지 않는 위탁 제작이 콘텐츠 상품 수출로 이어지기 어렵기 때문으로 분석됐습니다.

현대경제연구원은 "올해 상품 수출은 9월 누적 34.7% 증가하며 반등했지만, 대부분은 K팝 글로벌 투어 확대에 따른 단기적인 음반 수요 급증에 기인했다"며 "원천 IP 수출 회복 없이는 중장기 상품 수출 동력이 약화할 수 있다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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