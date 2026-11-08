현대백화점·한국콜마, 호주 한류박람회에서 대표 상품 선보여

▲ 현대백화점-메디쿼터스 '2026 멜버른 한류박람회' 부스 전경

현대백화점과 한국콜마가 호주 멜버른 쇼그라운즈에서 열린 '2026 멜버른 한류박람회'에 참가해 현지 소비자, 바이어들에게 뷰티·패션 브랜드와 제품을 알렸습니다.현대백화점은 이번 박람회에서 K브랜드 해외 진출 지원 사업의 협력사인 메디쿼터스와 함께 참가 기업 중 최대 규모인 96㎡의 홍보관을 운영했다고 밝혔습니다.홍보관내에는 '웰라쥬', '더이유' 등 국내 기초화장품 브랜드와 '로라로라', '마하그리드', '스탠드오일', '더블러버스' 등 K패션 브랜드를 포함해 모두 13개 브랜드의 대표 상품이 선보였습니다.현대백화점 자체 캐릭터 '흰디' 상품과 K팝 아티스트의 굿즈를 유통하는 IP 플랫폼 '위드뮤'의 상품도 소개했습니다.한국콜마도 이번 박람회에 고객사 6곳과 함께 참가해 약 68억 원 규모의 수출 상담을 진행했습니다.한국콜마는 지난 5일~7일 박람회에서 구다이글로벌(라운드랩), 파켓(믹순), 메르시코(허블룸), 아이유닉(아이유닉), 기베스트(나인테일즈), HK이노엔(비원츠) 등과 함께 부스를 운영했습니다.현장에서 모두 150여 건의 수출 상담을 진행했으며 이는 박람회 전체 상담 건수의 10%가 넘는 규모라고 한국콜마는 설명했습니다.이틀간 진행된 일반 소비자 대상 행사에는 약 3만 명이 방문했으며, 이 가운데 한국콜마 부스를 찾은 방문객은 약 1만 5천 명으로 추산됐습니다.한국콜마는 행사장에서 선크림과 에센스, 크림, 마스크팩 등 제품을 전시하고 자외선(UV) 차단 효과를 확인하거나 선케어 제품 5종을 체험할 수 있는 프로그램을 운영했습니다.코트라에 따르면 지난해 호주의 한국산 기초화장품 수입액은 1억 4천770만 달러로 전년보다 42.1% 증가한 것으로 나타났습니다.(사진=현대백화점 제공, 연합뉴스)