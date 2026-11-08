농심, 부산 신공장 가동…연간 수출 공급 능력 12억 개로 확대

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농심이 부산 녹산에 건립한 첫 수출전문공장을 가동하면서 국내 공장의 연간 라면 수출 공급 역량을 기존 7억 개에서 12억 개로 늘려 글로벌 시장 공략에 속도를 냅니다.농심은 인공지능 기반 자동화 설비를 갖춘 부산 신공장을 통해 다양한 해외 수요에 대응하고 유럽·일본 등 기존 시장과 인도·중동 등 신흥 시장으로 수출을 확대할 계획입니다.녹산 수출전문공장은 부산의 기존 녹산공장 부지에 지상 6층, 연면적 4만 8천178㎡, 1만여 평 규모로 건립돼 지난달 29일 가동을 시작했습니다.신공장은 현재 봉지면 2개와 용기면 1개 등 3개 생산라인을 가동하고 있으며, 연간 최대 5억 개의 라면을 생산할 수 있습니다.향후 글로벌 수요 증가에 대비해 생산라인을 최대 8개까지 확충할 수 있도록 설계됐습니다.기존 부산·구미공장의 연간 수출용 라면 생산 능력 7억 개에 신공장의 5억 개가 더해지면서 국내 수출 공급 역량은 총 12억 개로 늘어났습니다.농심은 국내 6개와 미국·중국에 각각 2개 등 모두 10개의 라면 생산거점을 갖추게 됐습니다.전체 생산 능력은 국내 판매용 33억 개와 수출용 12억 개, 해외 현지 공장 17억 개를 합쳐 연간 최대 62억 개에 이릅니다.(사진=농심 제공, 연합뉴스)