"10만 원" 부른 중학생도 걸렸다…광안리해변서 줄줄이

▲ 7일 부산 수영구 광안리해수욕장 해변로가 제21회 부산불꽃축제를 관람하고 귀가하는 관람객들로 가득 들어차 있다.

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120만 인파가 몰린 부산불꽃축제 현장에서 암표를 판매하거나 자릿세를 받으려던 8명이 경찰에 붙잡혔습니다.부산경찰청은 어제(7일) 제21회 부산불꽃축제가 열린 광안리해수욕장 일대에서 암표 매매와 자릿세 징수 등 불법행위를 집중 단속해 총 8명을 적발했습니다.30대 남성 1명은 어제 정오쯤 부산 수영구 민락동 거리에서 정가 20만 원인 불꽃축제 R석 티켓 2장을 중고 거래 앱을 통해 30만 원에 판매하려다가 적발됐습니다.40대 여성 1명도 광안동 거리에서 14만 원인 S석 티켓 2장을 20만 원에 판매하려고 했습니다.20대와 30대 남성은 각각 광안리해수욕장 해변에 돗자리를 깔아 자리를 선점했습니다.이후 중고 거래 앱을 통해 자릿세로 각각 13만 원과 10만 원을 받고 자리를 판매하려다가 경찰에 붙잡혔습니다.경찰은 이들에게 경범죄 처벌법을 적용해 8만∼16만 원의 범칙금을 부과했습니다.광안리해수욕장 백사장에 돗자리를 깔아놓고 자릿세 10만 원을 받으려던 중학생도 적발됐습니다.다만 미성년자인 점을 고려해 계도한 뒤 훈방 조치했습니다.경찰은 앞으로도 대규모 인파가 몰리는 축제와 공연 현장에서 관람객 부담을 늘리고 건전한 축제 분위기를 해치는 암표 매매와 자릿세 징수 등 불법행위를 대대적으로 단속하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)