[자막뉴스] '엔비디아 장녀' 방한 돌연 취소…아버지 의혹 때문?

젠슨 황 엔비디아 CEO의 장녀인 매디슨 황 엔비디아 수석이사가 방한을 하루 앞두고 일정을 갑자기 취소했습니다.



당초 매디슨 황은 오늘(8일) 한국에 와 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 면담하고 내일과 모레 서울 코엑스에서 열리는 엔비디아 AI데이 서울에도 참석할 예정이었습니다.



방한이 취소되면서 AI 반도체 기업 리벨리온 본사 방문과 스타트업 포럼 공동 주재 일정 등도 모두 무산됐습니다.



황 수석이사 측이 구체적인 사유를 공개하지는 않았지만 가족 사유로 방한을 취소한 것으로 전해졌습니다.



업계 일각에서는 그녀의 아버지인 젠슨 황 CEO를 둘러싼 외신 보도가 영향을 미친 것 아니냐는 관측도 나옵니다.



영국 파이낸셜타임스는 현지 시간 7일, 미국 정부가 젠슨 황이 중국 정보기관에 스파이로 포섭된 것으로 의심되는 여성 기업인과 연인 관계였다고 판단하고 있다고 보도했습니다.



싱가포르 데이터센터 기업의 임원 앨리스 황으로 미국 정보당국은 이 여성이 중국 국가안전부에 스파이로 포섭된 것으로 보고 있다는 것입니다.



중국 정보기관은 앨리스 황을 통해 미국의 AI 반도체 관련 정보를 모으고 엔비디아가 최첨단 반도체를 중국에 공급하도록 영향력을 행사하려 했던 것으로 알려졌습니다.



다만 두 사람이 실제 연인 관계였다는 증거는 공개되지 않았고 엔비디아도 자체 조사 결과 위법 행위의 증거가 없다며 두 사람의 관계나 해당 의혹에 대한 논평을 거부했습니다.



매디슨 황 방한은 취소됐지만 엔비디아 AI데이 서울 행사는 당초 일정대로 진행될 예정입니다.



(취재 : 장훈경, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)