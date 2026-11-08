이용철 법무장관 후보자 "대장동 잘 모른다" 의혹에 선 그어

▲ 이용철 법무부 장관 후보자

신임 법무부 장관 후보자로 지명된 이용철 방위사업청장이 대장동 개발 비리에 연루됐다는 의혹에 반박하고 나섰습니다.이 후보자는 오늘(8일) SBS와의 통화에서 대장동과 관련해 잘 모른다는 취지로 답했습니다.이 후보자는 2010년 유동규 씨가 전 성남시 시설관리공단 기획본부장으로 임용될 당시 임원추천위원으로, 유씨에게 유독 높은 점수를 줬다는 의혹을 받습니다.야권은 현재 이를 두고 이 후보자가 '대장동 비리의 숨은 설계자'라며 맹비난하고 있습니다.이 후보자는 추천위원으로 있었던 시점에는 유동규 씨가 대장동 사업에 관여할 것이란 사실을 알 수 없었다고 재차 의혹에 선을 그으며 "청문회가 열린다면 같은 기조로 답할 것"이라고 말했습니다.유동규 씨는 2014년 성남도시개발공사 기획본부장을 맡았으며 이듬해 대장동 개발 사업이 본격화되면서 사업 전반을 지휘했던 것으로 알려졌습니다.앞서 지난 6일 청와대는 이 후보자를 법무부 장관 후보자로 지명했습니다.법무부 장관직은 정성호 전 장관이 물러난 올해 8월부터 70여일째 공석입니다.이 후보자는 오는 12일 인사청문 준비단 사무실에 첫 출근할 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)