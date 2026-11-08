[날씨] 서울 첫눈 관측…당분간 추위 이어진다

<앵커>



이른 추위에 서울에는 첫눈 소식이 들려왔습니다. 자세한 날씨, 기상센터 연결해 알아봅니다.



안수진 캐스터?



<기상캐스터>



일찍 찾아온 추위에 오늘(8일) 서울에서는 첫눈 소식이 들려왔습니다.



서울의 첫눈은 서울 종로구 송월동에 위치한 기상 관측소에서 관측이 됐을 때를 기준으로 하는데요.



작년보다 26일이나 빨랐습니다.



낮에 기온이 오르면서 눈은 비로 바뀌어 내리고 있습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 일부 서울과 경기 북부, 강원 지역을 중심으로 비구름이 자리하고 있고요.



시간당 1mm 안팎으로 약하게 내리고 있습니다.



비는 늦은 밤까지 이어지다 그칠 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 수도권과 강원, 충청 북부와 경북 북부 지역에 5mm 안팎이 예상되고 강원 산지에는 1cm 안팎의 눈이 내려 쌓이겠습니다.



날은 쌀쌀합니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 7도로 어제 낮보다 3도가량 낮겠고요.



대전의 낮 기온 10도, 창원은 12도 예상됩니다.



당분간 추위가 계속되겠고요.



주 중반으로 가면서 예년 기온을 되찾겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



동해안을 따라서는 건조주의보가 내려져 있는데요.



비가 내리면서 특보가 해제될 가능성이 있지만 그 전까지 불씨 단속 철저히 해 주셔야겠습니다.



월요일인 내일은 동해안과 남부 그리고 제주를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)