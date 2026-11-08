정점식 "'서해 공무원 피격 사건'은 공소취소의 성공 모델"

▲ 정점식 원내대표

정점식 국민의힘 원내대표는 '서해 공무원 피격 사건'에 대해 "이재명 대통령이 꿈꾸는 공소취소의 성공 모델"이라고 비판했습니다.정 원내대표는 이날 페이스북에 글을 올려 "민주당이 날치기 처리한 공소취소 특검법 수사 대상에는 문재인 정권이 저지른 서해 공무원 피살 은폐 사건 관련 재판도 포함되어 있다"면서 이렇게 비판했습니다.정 원내대표는 "서해 공무원 피격 사건의 흐름을 보면, 대장동 일당 항소 포기, 대법원장 탄핵 협박, '검찰 인권존중미래위원회'라는 기구 운용, 공소취소 특검 도입 등 이재명 정권이 그동안 자행해 온 일들의 목적을 파악할 수 있다"고 했습니다.그러면서 "(서해 공무원 피격 사건과 관련해) 박지원 의원과 문재인 정권 주요 인사들은 국정원을 동원해 유리한 자료를 만들어 법원에 제출하고, 판사를 협박하고, 검찰을 압박해서 무죄를 받아냈다. (이에 더해) 이 사건을 공소취소 특검 수사 대상에 집어넣었다. 기소한 검사들에게 특검으로 정치 보복을 가하겠다는 것"이라고 했습니다.정 원내대표는 "하지만 이재명 대통령의 허황된 꿈은 결코 이뤄지지 않을 것"이라며 "국민께서 이미 이 정권의 교활한 재판 삭제 수법을 파악했기 때문"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)