농심 녹산 공장 본격 가동…"수출 공급능력 대폭 확대"

▲ 농심 녹산 수출전문공장

최근 부산 녹산에 세워진 농심의 첫 수출 전문 공장이 본격 가동을 시작했습니다.국내 공장의 연간 라면 수출 공급 역량을 기존 7억 개에서 12억 개로 늘리고, 글로벌 시장 공략에도 속도를 낸다는 게 농심의 구상입니다.농심은 지난달 29일부터 가동한 녹산 신공장을 기반으로 연간 60억 개 규모의 글로벌 라면 공급 체계를 구축했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.농심은 AI와 자동화 기술을 활용해 다양한 수출용 제품을 신속하게 생산할 수 있도록 신공장을 만들었다고 설명했습니다.국가별로 면의 굵기와 배합, 포장 등을 달리해야 하는 수출용 라면의 특성을 고려해 품목 교체 시간도 기존 국내 공장 대비 최대 4분의 1 수준으로 줄였다는 설명입니다.농심은 이같은 거점 공장을 통해 다양한 해외 수요에 대응하고 유럽과 일본 등 기존 시장과 인도·중동 등 신흥시장으로 수출을 확대할 계획입니다.올해 상반기 신라면 브랜드의 해외 매출은 6천 513억 원으로 지난해 같은 기간보다 36% 증가한 것으로 나타났습니다.신라면 브랜드 전체 매출에서 해외 매출이 차지하는 비중은 71%에 달합니다.같은 기간 농심 전체 매출에서 해외 매출이 차지하는 비중은 40.2%로, 농심은 오는 2030년까지 이 비중을 60% 이상으로 높이고 전체 매출 7조3천억 원을 달성한다는 목표를 세웠습니다.(사진=농심 제공, 연합뉴스)