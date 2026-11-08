검찰총장 인선 절차 미뤄져…후보추천위 다음 주 개최 불발

▲ 공소청 본청

이재명 정부의 첫 검찰총장이자 초대 공소청 수장 후보자를 추리는 검찰총장 후보추천위원회 개최 일정이 연기됐습니다.오늘(8일) 법조계에 따르면 검찰총장 후보추천위원회는 다음주 중 열기로 했던 회의를 연기하기로 했습니다.위원들의 개별 일정, 법무부 장관 후보자 지명 등을 고려한 것으로 전해졌습니다.구체적인 개최 일정은 알려지지 않았으나 위원회는 이달 중에는 회의를 개최하겠다는 계획입니다.현재 검찰총장 자리는 윤석열 정부에서 임명된 심우정 전 총장이 작년 7월 물러난 뒤 1년 4개월째 공석입니다.앞서 법무부는 지난달 14일부터 21일까지 일주일간 국민 천거를 통해 검찰총장 후보자를 추천받았습니다.법무부 장관이 공석인 만큼 인선 절차는 직무대행인 이진수 법무부 차관(52·사법연수원 29기)이 맡습니다.이 차관이 제청 대상자로 적합하다고 판단한 인물을 위원회에 심사 대상자로 제시하면 위원회는 이들의 적격 여부를 심사해 이 차관에게 후보자를 3명 이상 추천하게 됩니다.위원들의 추천 내용을 존중해 이 차관은 추천 인원 가운데 한 명을 검찰총장 최종 후보자로 골라 대통령에게 제청하는 절차를 밟습니다.현직 검사 중에서는 이정현(58·사법연수원 27기) 검찰총장 직무대행과 박철우 서울중앙지방공소청장(55·30기)이 물망에 올랐습니다.검사장 출신인 예세민(52·28기) 예세민법률사무소 대표변호사도 후보로 거론됩니다.예 변호사는 춘천지검장을 지내다 2023년 8월 검찰을 떠났습니다.당초 이 차관도 유력 후보자로 언급됐으나 향후 인선 절차에서 수행할 역할이 있는 만큼 천거되더라도 응하지 않겠다는 입장을 밝히며 스스로 물러났습니다.성상헌 서울남부지방공소청장(30기·53)도 국민 천거를 받았지만 고사 의사를 밝히고 인사검증 동의서를 제출하지 않은 것으로 전해졌습니다.그동안 검찰총장 자리와 함께 경찰청장, 법무부 장관도 장기간 공석이었습니다.지난 6일 행정안전부는 국가경찰위원회 동의를 얻어 제25대 경찰청장에 김종철 현 경찰청 차장(치안정감)을 임명 제청했고, 같은날 이재명 대통령은 이용철 현 방위사업청장을 법무부 장관 후보자로 지명했습니다.(사진=연합뉴스)