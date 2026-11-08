[자막뉴스] 서울에 벌써 '첫눈'…작년보다 26일 빨라

서울에 올가을 첫눈이 내렸습니다. 기상청은 오늘 오전 서울 종로구 송월동 서울기상관측소에서 눈이 관측됐다고 밝혔습니다.



지난해보다 26일, 평년보단 12일 빠른 첫눈입니다. 지난해 서울의 첫눈은 12월 4일이었고, 1991년부터 2020년 평균인 평년 첫눈은 11월 20일입니다. 전국에 기상관측망이 확충돼 각종 기상기록 기준이 되는 1973년 이후 6번째로 빠른 첫눈입니다.



서울의 경우 첫눈이 가장 빨리 내린 때는 1981년 10월 23일입니다. 이어 1980년과 1997년 10월에 첫눈이 관측됐고, 1995년과 2006년엔 11월 초에 눈이 내렸습니다.



2002년과 2010년에도 11월 8일 첫눈이 내렸지만 기상기록은 최근 일을 상위에 놓는 원칙이 있어 올해가 6번째를 차지했습니다.



북쪽을 지나는 기압골 영향으로 오전 10시쯤 서울과 인천, 경기 북부 곳곳에 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날렸습니다. 다만 양이 적어 눈이 쌓이지는 않을 전망입니다.



서울 첫눈의 기준은 서울기상관측소입니다. 이곳에서 눈이 관측되면 쌓이지 않아도 첫눈으로 기록됩니다. 서울 전체에 눈이 내렸다는 뜻은 아닙니다. 첫눈은 갑작스러운 추위와 함께 찾아왔습니다. 입동이었던 어제 아침 서울 기온은 영하 1도, 올가을 들어 처음으로 영하권으로 떨어졌습니다. 오늘 서울 낮 최고기온도 7도에 머물겠습니다.



(취재 : 장훈경, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)