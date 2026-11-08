차 몰고 광장 누비며 총기 난사…자택서 시신 3구도

총성이 울리자 행인들이 대피합니다.



현지 시간 7일 오후 3시쯤 폴란드 제2 도시 크라쿠프의 중심가 중앙광장에서 한 남성이 차에 탄 채 총기를 난사했습니다.



전투복 같은 옷에 방탄조끼를 착용하고 군용으로 보이는 장총을 난사한 총격범은 광장 내 여러 지점으로 차를 몰고 이동하면서 정차할 때마다 자동화기를 발사했습니다.



폴란드 당국은 현재까지 확인된 사망자가 6명이고 부상자는 16명이라고 밝혔습니다.



사망자 가운데 한 명은 영국 국적자였고 병원에 이송된 부상자 가운데 5명도 오스트리아, 독일, 포르투갈 등 외국인이라고 전했는데 비극은 광장만이 아니었습니다.



폴란드 당국은 크라쿠프에서 북동쪽으로 약 150km 떨어진 총격범의 집에서 그의 직계 가족으로 추정되는 시신 3구도 발견됐다고 밝혔습니다.



당국은 집 안에도 무기가 있을 수 있어 드론으로 내부를 살피던 중 시신을 발견한 걸로 전해졌습니다.



[도날드 투스크 / 폴란드 총리 : 범인의 자택 안에서 여성 2명과 남성 1명이 숨진 채 발견되었습니다. 정말이지 엄청난 비극입니다.]



총격범은 25세의 폴란드인 남성으로 경찰에 피격돼 현재 병원에 이송된 상태입니다.



키에르빈스키 내무장관은 총격범이 극우 사상에 현혹된 인물로 모든 정황은 그가 매우 극단적인 시각을 갖고 있음을 시사한다고 밝혔습니다.



폴란드 크라쿠프는 인구 80만 명의 유서 깊은 도시로 구도심 전체가 유네스코 세계유산으로 지정돼 연간 1천500만 명의 관광객이 몰리는 곳으로 사건이 벌어진 중앙광장은 유럽에서 가장 큰 중세 시대 광장 가운데 하나로 꼽힙니다.



투스크 총리는 이번 사건을 명백한 총기 테러로 규정했고 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령은 8일과 9일 이틀간을 국가 애도 기간으로 선포했습니다.



(취재 : 장훈경, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)