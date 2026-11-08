서울에 벌써 '첫눈'…오늘도 초겨울 추위

<앵커>



이른 추위와 함께 오늘(8일) 중부지방에는 비 소식도 있는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터?



<기상캐스터>



이른 추위에 두꺼운 외투를 예년보다 빨리 꺼내신 분들 많으실 텐데요.



오늘 서울에는 첫눈 소식도 들려왔습니다.



서울의 첫눈은 서울 종로구 송월동에 위치한 기상 관측소에서 관측이 될 때를 기준으로 하는데요.



작년보다 26일이나 빨랐습니다.



강수의 강도가 강하지는 않아서 날리는 눈이 내려 쌓이기는 어렵겠습니다.



오늘 중부를 중심으로 비가 내립니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 수도권과 강원 지역을 중심으로 비가 내리고 있고, 시간당 1mm 안팎으로 약하게 오고 있습니다.



오늘 밤까지 비가 이어지겠습니다.



수도권과 강원, 충청 북부와 경북 북부 지역에 5mm 안팎의 비가 예상되고요.



강원 산지에는 1cm 안팎의 눈이 내려 쌓이겠습니다.



날은 쌀쌀합니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 7도로 어제 낮보다 3도가량 낮겠고요.



대전의 낮 기온 10도, 창원은 12도 예상됩니다.



당분간은 추위가 계속 이어지겠고요, 주 중반으로 가면서 다시 평년 기온을 되찾겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 잃기 쉬운 요즘입니다.



건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



동해안을 따라서는 건조주의보가 내려졌습니다.



오늘 비가 내리면서 특보가 해제될 가능성은 있지만 그전까지는 불씨 단속 철저하게 해 주셔야겠습니다.



월요일인 내일은 동해안과 남부, 제주를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)