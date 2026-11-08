"취임식 끝나면 만납시다"…미 중간선거가 데이터센터에 던진 숙제 [취재파일]

이미지 확대하기

▲ 오하이오주 뉴알바니 주택 앞 (사진=AFP, 연합뉴스)

"텍사스 주민들을 (데이터센터로 인한 피해에서) 보호할 법안을 만들 것입니다. 그러한 보호 장치가 마련될 때까지 데이터센터 관련 업무들은 중단할 필요가 있습니다." -CNN 인터뷰

이미지 확대하기

▲ 디나 파월 맥코믹 메타 사장 출처(WSJ)

‘취임식이 끝나면 바로 만납시다. 우리 지역 투자를 잃고 싶지 않고, 일자리가 다른 곳으로 옮겨가는 것도 원하지 않습니다.’

"의원들은 지금 긴장하고 있어요. 자신을 뽑아준 유권자들의 여론이 데이터센터에 아주 부정적으로 돌아섰거든요. 1년 전만 해도 그렇지 않았는데요."

이미지 확대하기

▲ 10월 9일 방송기자연합회 공동 취재단과 만난 NWEC 태머라 케네디 대표

노스웨스트 에너지 연합(NW Energy Coalition, NWEC)

:전력회사·기업·환경단체 100여 곳이 모인 미국 북서부 에너지 연합

"저희가 원하는 건 '가장 훌륭한 기준'이에요. 투명성과 책임을 요구하고, 제 몫의 비용을 내게 하고, 청정에너지에 집중하게 하는 거죠. 매일 쓰는 서비스를 만들고, 이 지역 경제를 떠받치는 이 기업들이 해법의 일부가 되기를 바랍니다."

이미지 확대하기

▲ NWEC 이선 태스웰 데이터센터 정책 담당

"어떤 화학물질을 쓰는지, 에너지를 얼마나 쓰는지, 시설 면적은 얼마인지, 하루 수요 예측은 어떤지 물으면 빅테크는 늘 사업상 영업비밀이 훼손된다며 거부합니다. 견고한 시스템을 만들려면 지역사회와 지방·주 정부 기관, 계획 담당자들이 그 정보를 알아야 합니다." -이선 태스웰 NWEC 데이터센터 정책 담당

워싱턴주 HB 2515 (대형 에너지 사용 시설 관련 법안)

:20MW 이상 데이터센터에 다음을 의무화하는 내용.

①새 전력 수요에 드는 비용 전액 부담

②전력망이 빠듯할 때 사용량 감축

③에너지·물 사용량 공개

→ 이 법안은 주 하원은 통과했지만 상원에서 폐기됐습니다. 항만 지역 데이터센터도 청정에너지법을 지키도록 한, 상대적으로 작은 법안은(SB 5982) 상원까지 통과했습니다.

"이제는 기업과 시민단체가 함께 모여 어디서 뜻이 맞는지 찾아야 앞으로 나아갈 수 있다는 걸 깨닫고 있습니다. 그때는 다들 배우는 중이었죠."

이미지 확대하기

이미지 확대하기

▲ 국가 AI데이터센터 (사진=광주시, 연합뉴스)

■ 팻말에서 투표함으로미국 중간선거를 이틀 앞둔 1일, 오하이오주 뉴알바니의 한 주택 앞마당에는 데이터센터에 반대표를 던지겠다는 팻말이 내걸렸습니다.그 팻말의 바람은 이틀 뒤 투표함에서 현실이 됐습니다. 지난 3일 치러진 중간선거에서 민주당은 연방 상·하원 다수당을 모두 차지했습니다. 주지사 당선인 36명 가운데 34명이 데이터센터 규제를 하나 이상 지지했습니다. 중간선거와 함께 미국 10개 주에서는 데이터센터를 둘러싼 지역 주민투표 41건이 치러졌는데, 이 가운데 40건이 데이터센터에 불리한 쪽으로 결론 났습니다.가장 극적인 무대는 텍사스였습니다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 공화당에 약 6,000억 원을 쏟아부었지만 데이터센터 승인 중단을 공약한 민주당 지나 이노호사 후보가 현 주지사를 꺾고 당선됐습니다. 이노호사는 당선 직후 인터뷰에서 다시 공약을 확인했습니다.텍사스는 2030년까지 가동될 미국 데이터센터 용량의 약 4분의 1을 차지할 것으로 추산되는 곳입니다.■ "취임식 끝나면 만납시다"시장은 바로 반응했습니다. 5일 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥지수는 하루에만 5.52% 급락했습니다. 나스닥 상장 기업들의 시가총액이 하루 동안 약 2조 5,000억 달러, 우리 돈 약 3,400조 원 증발해 하루 기준 역대 최대 감소액을 기록했습니다.메타의 디나 파월 매코믹 사장도 월스트리트저널 기술 콘퍼런스에서 미국에서 새 데이터센터를 짓기가 매우 어려워질 것이라고 인정했습니다. 그러면서도 작은 기대를 걸어보듯 일화 하나를 덧붙였습니다. 데이터센터 규제를 핵심 공약으로 내건 한 주지사 당선인이 이렇게 말했다는 겁니다.미국의 데이터센터 사업이 모두 멈추거나 사라지지는 않을 겁니다. 다만 무작정 짓던 시대는 끝났습니다. 승인 하나를 받기까지 넘어야 할 조건은 더 많아지고, 시간은 더 길어질 겁니다. 주지사와 빅테크, 그리고 지역사회는 그 조건을 두고 팽팽하게 맞선 채 한 테이블에 앉게 됐습니다.이런 상황에서 잠시 선거판 밖으로 시선을 돌려보려 합니다. 풀어야 할 갈등의 본질이 무엇인지 더 보기 위해서입니다. 미국 북서부에는 이 갈등이 정점을 찍기 전부터 이를 지켜보며, 갈등 주체들 사이에 다리를 놓아온 곳이 있습니다.■ 한 달 전, 시애틀에서 들은 예고선거를 한 달 앞둔 지난달 9일, 시애틀에서 만난 태머라 케네디 대표의 말입니다. 한 달 뒤, 투표함은 그의 말을 그대로 증명했습니다. 케네디 대표가 이끄는 곳은1981년 시애틀에서 설립된 공익 비영리단체로, 45년째 북서부의 전기요금과 전력 정책, 전력청(BPA)을 감시해오고 있습니다. 전력회사와 청정에너지 기업, 환경단체, 지방정부까지 100여 곳이 모인 연합입니다. 워싱턴주 청정에너지전환법과 오리건주 100% 청정전력법을 만드는 데도 기여했습니다.비영리단체라고 하면 흔히 '반대하는 사람들'을 떠올리지만, 이곳 사람들의 이력은 조금 달랐습니다. 케네디 대표는 포틀랜드 항만청에서 지역 경제개발을 이끌다 이곳으로 왔습니다. 주지사의 선임 정책보좌관과 주 공공요금위원회를 거친 전문가도 있고, 전력회사에서 일하다 온 연구원도 있습니다.■ 주민의 걱정을 기준으로그 기준은 주민들의 걱정에서 출발합니다. NWEC는 데이터센터가 어디에 들어서는지부터 따져봤습니다. 카운티별 데이터센터 위치와 유색인종 비율을 겹쳐 보니 강한 상관관계가 나타났습니다. 매연, 용수 공급으로 낮아진 우물 수위, 강의 오염까지. 피해는 같은 동네에 겹겹이 쌓이고 있었습니다. 하지만 주민들은 그 피해를 따져볼 정보조차 얻기 어려웠습니다.NWEC는 이 걱정들을 하나씩 법안의 조항으로 옮겼습니다.마이크로소프트는 올해 1월, 데이터센터 때문에 필요한 전력망 증설 비용을 직접 내고 주민 요금에 떠넘기지 않겠다고 밝혔습니다. 하지만 그 마이크로소프트가 법안에 공개적으로 반대했습니다. 전력이 빠듯할 때 사용량을 줄이면 데이터센터를 비상 발전기로 돌려야 한다는 이유 때문이었습니다. 아마존도 물밑에서 반대 로비를 벌였습니다. 법안은 결국 상원 문턱까진 넘지 못했습니다. 빅테크 기업들의 저항과 반대가 큰 영향을 미쳤습니다.■ 법안이 막힌 자리에서 배운 것케네디 대표는 그때를 이렇게 회고 했습니다. 당시 주지사는 데이터센터 대책을 논의할 실무그룹을 시민단체 중심과 기업 중심 두 개로 나눠 꾸렸는데 논의가 너무 빨리 진행됐고 양쪽이 서로 합의 지점을 찾지 못했다고요. 두 구조로 갈라지기보다 모여서 갈등을 풀어야 한다는 걸 배웠다고 덧붙였습니다.NWEC는 법안을 다시 준비하면서 합의를 다지는 작업도 함께 하고 있습니다.워싱턴주 환경단체들의 공동 우선과제에 데이터센터를 올려놓기도 했습니다.NWEC는 내년 1월 시작하는 회기에 법안을 다시 올릴 계획입니다. 중간선거 이후, 한발 먼저 시작된 NWEC의 시도가 다시금 주목받고 있습니다.■ 한국은 누구와 협의할까한국도 데이터센터와 반도체 공장의 전력 수요가 빠르게 늘고 있습니다. 수도권 데이터센터의 전력망 이용 신청 가운데 절반 이상이 '공급 불가' 판정을 받았고, 용인 반도체 클러스터로 전기를 보낼 송전선은 곳곳에서 주민 반대에 막혀 있습니다. 미국에서도 불과 1~2년 전까지는 여론이 이렇지 않았습니다. 한국에도 데이터센터에 대한 너그러움이 남아 있을 때 먼저 대화를 시작해야 합니다.화면 제공 : 방송기자연합회 공동 취재단취재 지원 : 방송기자연합회·에너지전환포럼