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한국인 하루 에너지 섭취량 10년간 11% 감소…탄수화물↓ 지방↑

정반석 기자
작성 2026.11.08 10:06 수정 2026.11.08 10:07 조회수
한국인 하루 에너지 섭취량 10년간 11% 감소…탄수화물↓ 지방↑
▲ 식당 밑반찬

우리 국민의 에너지 섭취량이 10년간 11% 안팎 감소한 것으로 나타났습니다.

전체 에너지 섭취량 내 탄수화물 비중은 줄고 지방은 증가하는 추셉니다.

오늘(8일) 질병관리청에 따르면 국민건강영양조사를 토대로 2015년부터 2024년까지 1세 이상 국민의 한명당 하루 평균 에너지 섭취량 추이를 분석한 결과 이 같이 나타났습니다.

에너지 섭취량은 2024년 기준 남자 2천136㎉, 여자는 1천580㎉로 집계됐습니다.

2015년 남자 2천427㎉, 여자 1천768㎉에서 각각 11.9%, 10.6% 줄었습니다.

이 기간 탄수화물을 통한 에너지 섭취 분율은 남성 기준 2015년 62.9%에서 56.5%로 감소한 반면, 지방을 통한 에너지 섭취 분율은 22.2%에서 26.9%로 늘었습니다.

단백질이 차지하는 비중은 14.9%에서 16.6%가 됐습니다.

여성도 마찬가집니다.

여성의 탄수화물 섭취 분율은 64.6%에서 57.5%로 줄었고, 지방은 21.3%에서 26.7%로 증가했습니다.

단백질은 14.1%에서 15.8%로 변했습니다.

우리 국민의 전체 에너지 섭취량이 줄면서 필요한 에너지보다 적게 섭취하는 사람 비율도 증가세입니다.

에너지 부족 섭취자는 에너지 섭취량이 필요 추정량(또는 영양권장량)의 75% 미만인 사람을 가리킵니다.

에너지 필요 추정량은 성별, 연령별로 다른데 가령 20대의 경우 남성은 2천600㎉, 여성 2천㎉다.

에너지 부족 섭취자 분율은 남성 기준 2015년 23.2%에서 2024년 34.6%, 여성은 32.4%에서 39.7%로 각각 늘었습니다.

(사진=연합뉴스)
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