고양이 분양에서 천문관까지…폐교의 재탄생

▲ 경남 통영의 폐교를 활용한 '공공형 고양이 보호·분양센터'

교육부와 행정안전부는 '2026년 폐교 활용 우수사례 경진대회'를 열고 폐교를 지역에 필요한 공간으로 활용한 우수사례 7건을 최종 선정했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.두 부처가 올해 처음 개최한 경진대회 응모에는 총 62건의 폐교 활용 사례가 접수됐습니다.최우수상인 국무총리상에는 경남 통영교육지원청의 '공공형 고양이 보호·분양센터'가 선정됐습니다.2012년 폐교된 한산초등학교용호분교(경남 통영시 소재)는 고양이를 보호·치료하고 입양을 지원하는 공간으로 재탄생했습니다.'고양이 보호·분양센터'가 개관한 뒤 보호한 고양이는 총 173마리이고 입양 또는 분양한 고양이는 총 72마립니다.월평균 방문객은 450명입니다.주민 제안에서 출발해 교육지원청과 지방정부, 민간·전문기관의 협력이 더해지면서 장기간 활용되지 못한 폐교가 동물보호, 생태교육, 관광이 어우러진 지역 거점으로 되살아났다고 교육부와 행정안전부는 강조했습니다.경진대회 우수상은 총 6건입니다.교육부 장관상으로 ▲ 서울의 '특수학교·도서관·에코스쿨 등 복합 교육·문화 공간' 조성 ▲ 전북 임실의 '임실생태누리' ▲ 전북 부안의 '닥나무 한지체험관 '콩닥콩닥'이 선정됐습니다.행정안전부 장관상에는 ▲ 인천 강화의 '강화천문과학관' ▲ 충북 괴산의 '꿀벌랜드' ▲ 충북 단양의 '팝스월드 다자구할미네'가 선정됐습니다.선정된 7개 사례에는 교육부 특별교부금과 행정안전부 특별교부세 등을 활용한 특전(인센티브)도 지원됩니다.교육부와 행정안전부는 관계기관과의 협력을 강화해 폐교가 지역의 교육·문화·복지 거점으로 재탄생할 수 있도록 지속적으로 지원할 계획입니다.최은옥 교육부 차관은 "폐교 활용의 핵심은 닫힌 학교의 빈 공간을 채우는 데 그치지 않고 지역에 필요한 기능과 폐교를 다시 연결하는 데 있다"며 "폐교가 새로운 가능성을 만드는 자산으로 활용될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔습니다.김민재 행정안전부 차관은 "폐교는 단순한 유휴 공간이 아니라 지역의 새로운 성장동력이 될 수 있는 소중한 재산"이라고 말했습니다.(사진=교육부 제공, 연합뉴스)