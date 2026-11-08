UFC 회장에 "백악관 대변인 맡아달라"…돌아온 답은?

트럼프 미국 대통령이 데이나 화이트 이종격투기 UFC 회장에게 백악관 대변인직을 제안했다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 현지 시간 7일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 화이트를 "난폭한 파이터이자 전사"라고 칭하며 "위대한 데이나 화이트가 백악관 대변인직을 제안받았다는 사실을 기쁘게 발표한다"고 말했습니다.



트럼프 대통령은 이어 화이트 회장에게 이슬람 마카체프, 하비프 누르마고메도프, 저스틴 게이치, 대니얼 코미어, 아만다 누네스, 카일라 해리슨 등 격투기 선수들을 보좌진으로 데려올 것을 요청했다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 이들 중 일부가 미국 출신이 아니라는 점을 언급하면서도 "우리는 광기 어린 좌파로부터 우리를 지켜줄 이 사람들이 필요하다"고 주장했습니다.



트럼프 대통령은 "화이트는 누구와도 비교할 수 없는 대변인이 될 것"이라며 "데이나, 제발 이 자리를 맡아달라"고 덧붙였습니다.



그러나 화이트 회장은 백악관 대변인 제안을 거절했다고 CNN 방송이 관련 내용을 잘 아는 소식통을 인용해 보도했습니다.



화이트 회장은 트럼프 대통령의 오랜 측근으로, 트럼프 대통령이 UFC 경기를 관람할 때마다 함께 모습을 드러내는 등 긴밀한 관계를 유지해 왔습니다.



트럼프 대통령이 미국 독립·건국 250주년 기념행사의 하나로 자신의 80번째 생일인 지난 6월 14일 백악관에서 UFC 경기 개최를 추진할 때도 화이트 회장이 행사 준비에 핵심적인 역할을 맡았습니다.



백악관 대변인직은 캐럴라인 레빗 전 대변인 사임 이후 임명된 케이티 재커라이어가 허위 경력과 자질 논란 등으로 나흘 만에 경질된 뒤 현재 공석입니다.



뉴욕타임스는 "트럼프 대통령이 화이트에게 갑자기 제안한 것이 농담이었는지, 아니면 중간선거 패배 이후 굴하지 않는 태도를 보여주기 위한 진지한 제안이었는지는 불분명하다"고 짚었습니다.



(취재 : 김정윤, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)