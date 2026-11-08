장모 살해·배우자 납치…김성우의 섬뜩한 재회 시나리오

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장모를 살해하고 아내를 납치한 김성우, 그를 막을 방법은 없었나.7일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')에서는 송파 장모 살해·배우자 납치 사건을 추적했다.지난 10월 11일 새벽, 서울 송파구의 한 주택가에서 한 여성이 살해되고 또 한 여성이 납치되었다.일을 마치고 퇴근하던 민지 씨를 급습한 괴한은 이를 말리던 민지 씨의 어머니를 흉기로 수차례 찔렀고, 이후 민지 씨를 납치해 사라진 것. 그리고 괴한의 정체는 바로 민지 씨의 남편 김성우였다.그는 장모를 살해하고 아내를 납치해 도주했다. 그리고 강원도 양양의 야산에서 민지 씨는 사건 발생 7시간 만에 탈출했고, 그로부터 2시간 뒤 김성우는 체포되었다.모든 것이 자신의 탓이라 자책하는 민지 씨. 그런데 유가족들은 김성우를 만난 적도 없고 민지 씨가 결혼한 사실도 몰랐던 것으로 밝혀졌다.사실 민지 씨는 김성우의 강압에 못 이겨 혼인 신고를 하게 되었던 것으로 드러났다. 그리고 결혼 7개월 만에 혼인무효 소송으로 부부관계 청산하고자 했고 이에 김성우를 피해 은신했다.그러나 사건 당일 김성우는 민지의 퇴근 시간을 정확하게 알고 범행을 계획했던 것으로 밝혀졌다. 김성우는 민지 씨에게 "네 위치 알아보려고 2천만 원 주고 흥신소에 알아봤다. 너희 가족들 다 죽여버리고 싶었다. 네 동생은 중국에 팔아버리고 싶었다"라는 이야기를 했던 것.실제로 김성우는 수차례 민지 씨의 위치를 알아내기 위해 흥신소에 의뢰를 했던 것으로 드러났다. 그리고 의뢰를 받은 흥신소 측은 민지 씨에 대한 위치 정보를 알아내지 못했다고 했지만 이를 계기로 김성우는 여러 가지 조언을 듣게 되었고 스스로 잠복을 하며 민지 씨의 위치를 밝혀낸 것.처음에는 다정했으나 점점 폭력성을 드러낸 김성우는 민지 씨의 이별 통보에 집 앞 계단 앞에 숨어있다가 민지 씨를 덮친 뒤, 테이프로 손 발을 결박하고 수차례 폭행했다. 그리고 성폭행하고 불법 촬영까지 했다.또한 그는 민지 씨의 명의로 수천만 원의 대출을 받고 민지 씨를 강남의 노래 주점의 접대부로 취직시켜 돈을 벌어오도록 시키기도 했다. 이에 민지 씨는 번 돈을 고스란히 김성우에게 상납했다.그리고 민지 씨는 손님으로 알게 된 한 여성에게 도움을 받아 김성우를 가정폭력 가해자로 신고했고, 이에 지난 8월 22일 김성우에 대한 긴급임시조치가 발동되었다. 그날 가족들에게 결혼 사실을 알리고 민지 씨는 지방에 은신했다.걸핏하면 민지 씨의 외도를 의심하며 통제한 김성우는 범행 전 흉기를 구매하고 차량을 렌트했다. 그리고 매일 같이 민지 씨의 본가 근처에 잠복하며 민지 씨의 생활 패턴과 동선을 파악했다.긴급 조치 기간 동안 민지 씨를 18차례 스토킹하고 50일간 집요하고 무모하게 민지 씨를 추적한 김성우. 그는 2022년 사회복무 요원으로 복무를 시작했지만 불성실한 근무 태도와 잦은 근무지 이탈로 5년째 병역 의무를 이행 중이다.그리고 이 기간 동안 유흥업소에서 일을 했는데 당시 유흥업소에서 일을 하던 여자 친구가 있었던 것으로 밝혀졌다. 또한 여자 친구와 헤어진 것을 엉뚱하게 다른 사람 탓을 하며 폭행을 하는 사건도 발생했다.이에 전문가는 "소위 완력을 사용해서 자신들이 얻고 싶은 걸 얻는 부류의 사람들이 있다. 악의를 드러낼 일이 있을 대 참느냐 아니냐가 중요한데 이 사람은 제어를 해야 하는 결정적인 이유가 생긴 순간 제어를 안 하는 부류의 사람이다"라고 지적했다.본인이 민지 씨를 유흥업소에 내몰아놓고 모든 일을 통제하려고 했던 김성우에 대해 전문가는 "둘 중에 하나를 포기하는데 포기할 생각이 없다. 그러니 화가 나고 화가 난 감정을 또 여성에게 책임을 전가하고 있다"라고 분석했다.그리고 전문가는 "우리 기준으로는 한없이 어리석은 사람이지만 이 사람이 가진 상식으로는 가능한 행동들이다. 폭행을 행사해서 상대를 성공적으로 통제할 수 있었던 경험이 누적되며 이게 효과가 있구나, 내가 상대를 확실하게 제압시켰구나 라는 감각, 일종의 승자 효과를 통해 폭행하고 협박하고 유괴하고 이런 걸로 문제가 해결될 것이라 믿었던 것으로 보인다"라며 "일반 사람은 내가 이런 일을 했지만 나를 좋아해 줄 거야 기대하지 않는다. 굉장히 유아적인 미성숙한 태도도 사건에서 보여주는 일관된 성향이다"라고 덧붙였다.우발적 범행을 주장하는 김성우. 이에 전문가는 "목적은 민지 씨를 납치해서 예전 관계를 회복하는 일. 하지만 자신의 목표를 이루는 데 있어서 방해되는 것이 있다면 그것이 누구든 간에 살해할 수 있다, 그것까지도 계획에 있지 않았으면 그 상황에 빠르게 행동할 수 없다"라고 지적했다.그리고 "몇 주 전에 흉기를 구입하고 잠복도 수차례 했다. 굉장히 계획적이고 포식적인 공격성을 드러낸 것이라 볼 수 있다"라고 분석했다.전문가들은 가정폭력처벌법에는 임시조치를 해놓고 감시할 수 있는 제도가 없어서 김성우가 아내의 위치를 찾기 위해 2주 동안 잠복을 했는데도 몰랐다며 "가정폭력범에 대해서도 위치를 추적할 수 있는 전자장치를 부착하는 게 효율적인 대책이 될 것"이라고 했다.가정폭력 최고 위험 A등급으로 분류된 김성우, 하지만 접근 금지가 만료되기 전 경찰은 이를 미리 연장하지 않았고 결국 참극이 발생했다. 이에 경찰은 "가해자가 피해자에게 접근하려는 정황을 발견하지 못해 접근 금지 기간을 연장하지 않았다"라는 서면 답변만 남겼다.2025년 기준, 친밀한 관계의 남성에게 살해된 여성 137명. 이에 일각에서는 접근 금지 명령의 최대한도 거리 확대, 피해 당사자뿐 아니라 관계의 범주 안에 들어간 모든 사람들을 보호 테두리 안에 들어가도록 보호 범위 확대하자는 취지의 법안 개정을 논의 중인 것으로 드러났다.(김효정 에디터)